IAA Münih Otomobil Fuarı'nda sahne alan Volkswagen, elektrik motorlu yeni konsept aracı ID. Life'ı duyurdu. 2025 yılında seri üretime geçmesi planlanan araç, şehiriçi yolculuklarda kullanılabilecek mini bir SUV olarak karşımıza çıktı. ID. Life, 400 kilometre menzile sahip.

Otomobil tutkunlarının birkaç günlüğüne de olsa gündemden uzaklaşmasını sağlayacak IAA Münih Otomobil Fuarı resmen başladı. 12 Eylül'e kadar devam edecek fuar, otomobil sektörünün devlerini en yeni araçlarıyla bir araya getirecek. Bu tür bir etkinliğin vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi de Volkswagen. IAA Mühit'te sahne alan şirketin tanıttığı ilk otomobil, "ID. Life" oldu.

ID. Life, şirketin bir süredir genişletmeye çalıştığı elektrikli otomobil ürün gamının en yeni konsept üyesi. Tam bir şehir aracı olarak karşımıza çıkan ID. Life, kompakt yapısı ve şehir yaşamı için hayli hayli yetecek menzil değeri ile dikkat çekiyor. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan, 2025 yılında seri üretime geçmesi planlanan Volkswagen ID. Life'ın detaylarına yakından bakalım.

Karşınızda Volkswagen ID. Life

Volkswagen tarafından yapılan açıklamalara göre ID. Life, şehiriçi kullanım için tasarlanmış olan bir "geçiş" arabası. Zaten genel tasarımından da görebileceğiniz üzere ID. Life hem küçük hem de SUV. Yerden yüksekliği 19 cm olan aracın uzunluğu 4 metre, genişliği, 1.8 metre, toplam yüksekliği ise 1.6 metre. Genel tasarıma baktığımızda ise yepyeni bir far tasarımı ve çift renkli gövdeyle karşılaşıyoruz. Ayrıca ön kısımdaki aydınlatma, arka kısımda da kendisini gösteriyor.

Aracın iç tasarımına baktığımızda oldukça sade bir yaşam alanıyla karşılaşıyoruz. İşlevsel butonlara sahip kesik yapıdaki direksiyon ile tamamen hayalet ekran, sürücüyü doğrudan karşılayan hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Araçta bunun haricinde vites topuzu, yönetim paneli gibi detayları sağlayan kontrol bölümü yok. Şirket, aracın bir oyun konsoluna sahip olabileceğini, ön pencereye doğru çıkan bir projeksiyon ekranıyla bu konsolun kullanılabileceğini belirtiyor.

Volkswagen ID. Life konsepti, 231 beygir gücünde ve 290 Nm tork değerine sahip bir elektrik motoruyla geliyor. 100 km/sa hıza 6,9 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı ise 180 km/sa. WLTP standardına göre 400 kilometre menzile sahip olan araç, sahip olduğu hızlı şarj desteği sayesinde sadece 10 dakika şarj ile 163 kilometre yol alabiliyor.

Volkswagen'in konsept otomobili, 2025 yılında seri üretime geçtiğinde uygun fiyatlı bir araç olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Zira edinilen bilgilere göre Volkswagen, bu araç için yalnızca 25 bin euro isteyecek. 2023 yılında ön siparişe açılacak otomobil, oluşturulacak programla 20 bin euroya bile mal edilebilecek. Bu sayede Avrupa'daki her tüketici, çok uygun bir fiyat karşılığında elektrik motorlu bir şehir aracı sahibi olma imkanı yakalayacak.