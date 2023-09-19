Akıllı telefon kullanırken genellikle bildirim çubuğunun sağ ya sol köşesinde mutlaka VoLTE yazısı ya da logosu ile karşılaşmışsınızdır. Eğer bu yazıyı ilk kez görüyorsanız ne olduğunu anlamamış olabilirsiniz ama merak etmeyin, bu yazı ses aktarım kalitenizi gösterir. Gelin VoLTE nedir, ne işe yarar tüm detaylarıyla görelim.

Teknolojinin gelişme hızı hayranlık verici değil mi? Kameralar, ekran görüntüleri, içerik kaliteleri derken aldı başını gitti. Fakat tek gelişme bunlarda yaşanmıyor. Biz farkında olmasak bile aslında aktarım teknolojileri de hızla gelişiyor. Mesela yakında 5G ile tanışacağız. Bir de VoLTE var. Eminiz VoLTE nedir duymamış olsanız bile akıllı telefonunuzun ekranında küçük bir logo ya da yazı olarak gördünüz.

Bu tür terimlerden pek haberi olmayan biriyseniz VoLTE yazısını görünce aman başımıza gelmesin diye endişe etmiş olabilir ama merak etmeyin, bu yazı aslında ses aktarım kalitenizi gösteriyor. Çünkü biz sadece internet bağlantısını iyileştiriyor zannetsek bile 4G olarak bildiğimiz LTE, ses aktarım kalitesini de üst düzeye taşıyor. Gelin VoLTE nedir, ne işe yarar gibi sorular üzerinden bilmeniz gereken önemli noktaları görelim.

Öncelikle teknolojimizi tanıyalım; VoLTE nedir?

Voice Over LTE, kısaca VoLTE sistemini direkt Türkçeye LTE Üzerinden Ses olarak çevirmemiz mümkün. Adından da anlaşılacağı üzere VoLTE, 4G olarak bildiğimiz LTE ağı üzerinden gerçekleştirilen bir ses aktarım sistemi ve kablosuz iletişim standardıdır. 2G ve 3G ağlarında olmayan bu sistem, 4G yani LTE uyumlu ya da 5G uyumlu tüm akıllı telefonlarda kullanılmaktadır.

Nasıl yani, tam olarak VoLTE ne demek?

Akıllı telefonlar ilk çıktığı günden beri belirli bir kablosuz veri aktarım standardı kullanırlar. GPRS ile başladı, 2G, 3G, 4G yani LTE derken yakın zamanda 5G ile tanışacağız. Bu sistemlerin tanıtımı genel olarak yüksek kalitede internet üzerinden yapılıyor. Ancak bu sistemler aynı zamanda ses aktarım kalitesini de etkiliyor. Yani 4G hızında internet gibi VoLTE de 4G kalitesinde ses aktarımıdır.

Peki VoLTE ne işe yarar, özellikleri nelerdir?

Çağrı kalitesini arttırır.

Kapsama alanını genişletir.

Pil ömrünü uzatır.

Veri akışını hızlandırır.

Wi - Fi ile uyumlu çalışır.

Görüntülü arama kalitesini iyileştirir.

Çağrı kalitesini arttırır:

Ses konusu biraz karışık olduğu için bunu görüntü kalitesi üzerinden anlatmak en doğrusu olacak. 3G kalitesinde yaptığımız çağrılardaki ses kalitemizi HD görüntü olarak düşünelim. VoLTE kalitesinde yaptığımız çağrılardaki ses kalitesi ise Full HD görüntüdür. Yani ses çok daha temizdir, karşı tarafı daha iyi anlarız, arka plandaki rahatsız edici seslerin etkisi daha azdır.

Kapsama alanını genişletir:

VoLTE aramaları, önceki ses aktarım standartlarına göre çok daha hızlı bir bağlantı sağlar. Bunun yanı sıra kapsamı alanını da genişletir. Şöyle ki belirli bir 4G ağı var ve VoLTE ilk olarak bu ağa bağlanmaya çalışıyor. Baktı olmuyor 3G ağına, yine olmuyor 2G ağına bağlanıyor. Yani bağlantı ağı seçenekleri geliştiği için kapsama alanı da genişlemiş oluyor. Zaten 4G frekansı 3G ve 2G ağından çok daha geniş bir spektrumda erişim sağladığı için kendi ağı bile yeterince geniş. Bugün pek kullanılmayan 2G ağı daha çok VoLTE genişlemesi için kullanılıyor.

Pil ömrünü uzatır:

VoLTE aramaları sırasında kullanılan ağa bağlanmak çok daha kolay olduğu için akıllı telefon işlemcisi bu konuda büyük bir zorluk çekmiyor ve bu nedenle de çok fazla enerji tüketmiyor. Tabii burada öyle çok da ahım şahım bir tasarruftan bahsetmiyoruz ama yine de telefonun pil ömrüne iyi geleceğini söylemek mümkün.

Veri akışını hızlandırır:

Şöyle düşünün, 4G ağınız var ama ses aktarımınız 4G değil. Ne olacak? Telefonla arama yaptığınızda ağınız 3G’ye geçiş yapacak ve o sırada internet bağlantısı ile çalışan her şey de bir anda 3G ağı üzerinden işlem yapacak. Yani VoLTE aslında 4G internet bağlantısı ile sesli aramalar arasındaki uyumu sağlıyor.

Wi - Fi ile uyumlu çalışır:

Özellikle görece eski model akıllı telefonlarda arama, mobil veri ve Wi - Fi bağlantısı arasında sorunlar olduğunu görebilirdiniz. Çünkü bunların hepsi bir sinyal üzerinden cihaza bağlanan ağlardır. VoLTE bu tür bir çakışma olmasını ortadan kaldırıyor ve iki ağ arasındaki geçiş sinyallerinin birbirini kesmesini önlüyor.

Görüntülü arama kalitesini iyileştirir:

Akıllı telefonlarımızın dahili uygulamaları üzerinden görüntülü arama yaptığımız zaman ses aktarımı VoLTE üzerinden gerçekleşiyor. Görüntülü aramalarda görüntü ne kadar kaliteli olursa olsun seste yaşanan sorunlar VoLTE ile ortadan kalkıyor. Tabii farklı bir mobil uygulama üzerinden görüntülü arama yapıyorsanız ses yine internet bağlantınızla ilgili bir durum olacaktır.

Kullanırken içiniz rahat olsun: VoLTE servisi ücretli mi?

Şöyle ki eğer henüz VoLTE servisiniz aktif değilse kullanmakta olduğunuz Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone GSM operatörünün yönlendireceği ayarları yaparak herhangi bir ücret ödemeden VoLTE servisini aktif hale getirebilirsiniz. VoLTE kullanımı tam olarak ücretli değildir. VoLTE servisi aktif bir telefonda arama yaptığınız zaman var olan paketinizdeki dakikaları harcarsınız ya da buna uygun dakika başı ücreti ödersiniz. Yani normal konuşma harcaması yaparsınız.

VoLTE internet paketinden yer mi?

VoLTE, 4G yani LTE üzerinden ses aktarımı yapan bir sistemdir. Ancak tanımda da bahsettiğimiz gibi 4G sadece interneti kapsamaz, o bir aktarım teknolojisidir. Bu nedenle VoLTE servisini kullanırken 4G ağını kullanırsınız ancak internet kullanmazsınız. Yani VoLTE internet paketinden yemez. Tabii görüntülü arama yapacaksanız internet paketinizden gidebilir. En iyisi GSM operatörünüzle görüşmenizdir.

Akıllı telefonda VoLTE açma ve kapatma nasıl yapılır?

Günümüzde satılan akıllı telefonların büyük bölümünde zaten VoLTE açık olarak gelir. Ancak sizde kapalıysa Ayarlar uygulamasındaki Mobil Ağlar sayfası üzerinde bu servisi açabilir ve aynı yerden kapatabilirsiniz. Eğer açma ya da kapatma ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız GSM operatörünüzden gerekli yönlendirme ayarlarını alabilirsiniz.

Akıllı telefonlarımızda 4G yani LTE üzerinden çok daha kaliteli ses aktarımı yapan VoLTE nedir, ne işe yarar gibi merak edilen özellikleri anlattık. Bazen günlük hayatta kullandığımız bu basit özellikler bile aslında bilim kurgu filmlerinden birindeymişiz gibi hissettirmiyor mu?