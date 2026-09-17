Volvo Tarihinin En Büyük Ürün Atılımı: 2030’a Kadar 13 Yeni Otomobil Gelecek!

Volvo, 2030'a kadar 13 yeni model çıkararak elektrikli ve hibrit araçlarıyla tarihinin en büyük ürün atağını başlatıyor.

Volvo, yaklaşık bir asırlık tarihinin en kapsamlı ürün atağına hazırlanıyor. Şirket, 2030 yılı sonuna kadar 13 tamamen yeni otomobili piyasaya süreceğini duyurdu.

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Bölgesel ihtiyaçlara özel olarak şekillendirilecek bu iddialı stratejide modellerin yedisi Batı pazarlarını hedeflerken, altısı ise doğrudan Çin pazarı için özel olarak geliştirilecek. Tamamen elektrikli vizyonunu hibrit modellerle esneten marka, bu hamleyle pazar payını ikiye katlamayı amaçlıyor.

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Elektrikli geleceğe hibrit ve yeni segmentler

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İçten yanmalı motorlara veda edeceğini açıklayan ilk markalardan biri olmasına rağmen Volvo, stratejisinde önemli bir esnekliğe gitti. Tamamen elektrikli araçların yanı sıra üçüncü nesil hibrit modellere de ürün gamında yer verileceğini belirten şirket, "tamamen elektrikli araçlara geçmekte hâlâ tereddüt eden müşterileri" de kapsamak istiyor.

Avrupa, ABD ve Çin olmak üzere üç ana pazarda satışa sunulacak bu modeller, mevcut araçların yerini almanın ötesine geçerek markayı tamamen yeni segmentlere taşıyacak. Son yıllarda ihmal edilen V60 ve üretimi sonlandırılan V90'ın ardından, yeni ürün hamlesinde yeni bir station wagon modelinin yer alması da beklentiler arasında.

Yeni 13 otomobilden neler beklemeliyiz?

Batı pazarları için geliştirilecek yeni modeller SPA2 ve SPA3 platformları üzerinde yükselecek. Çin pazarında ise Volvo, ana şirketi Geely ile yakın bir iş birliği yürütecek. Platform paylaşımı sayesinde hem yeni nesil araçların geliştirme ve piyasaya sürülme süreçleri hızlandırılacak hem de yerel beklentilere uygun maliyet odaklı çözümler üretilecek. Şirket, modeller arasındaki ortak parça kullanım oranını bugünün üç katına çıkararak yüzde 30 seviyesine ulaştırmayı hedefliyor.

Volvo CEO'su Håkan Samuelsson ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddialı bir tablo çizdi:

"Showroom'larımız 2030 yılında çok farklı görünecek. Bu, bölgesel ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş en güçlü ürün hattımız ve lider lüks otomobil markası olma iddiamızı vurguluyor."

Satış modelinde de yenilikler olacak

Ürün atağının yanı sıra Volvo, satış ve destek süreçlerini de modernize ediyor. Şeffaf fiyatlandırma, basitleştirilmiş teklifler ve hızlı teslimat için özel versiyonları içeren yalın bir ticari model hayata geçirilecek.

Tamamen elektrikli bir sürüş isteyenler için yeni EV'ler geliştirilirken, henüz hazır olmayanlar için yeni nesil hibritler hazırlanıyor. Yakın zamanda tanıtılan XC60 ve XC90 gibi uzun menzilli şarj edilebilir hibrit modeller, elektrikli sürüş deneyimini adım adım sunarak geçiş sürecini kolaylaştıracak. 13 yeni modelin ilki 2030'dan çok daha önce yollara çıkarak markadaki büyük dönüşümün habercisi olacak.