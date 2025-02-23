Volvo'nun Çin'de sattığı bazı otomobillerde sahte hoparlör kullandığı ortaya çıktı. Olayın nasıl meydana geldiği bilinmezken Volvo, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Dünyaca ünlü premium otomobil üreticisi Volvo, Çin'de çok ilginç bir mesele ile gündem oldu. Dev firmanın bazı otomobillerinde kullandığı hoparlörlerin sahte olduğu ortaya çıktı. Volvo, konunun ortaya çıkması üzerine bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Volvo, piyasaya sürdüğü otomobillerinde "Bowers & Wilkins" tarafından üretilen ses sistemleri kullanıyor. Bu firmanın ürünleri, BMW, Aston Martin ve McLaren gibi diğer lüks otomobil üreticileri tarafından da tercih ediliyor ve genelde binlerce dolarlık opsiyonlar olarak sunuluyor. Ancak Volvo'nun Çin'de üretilen otomobillerinde orijinal hoparlörler yerine sahte ürünler kullanıldığı ortaya çıktı. Bir Volvo sahibinin dikkatiyle ortaya çıkan olay, oldukça komikti.

Sahte hoparlörlerde yanlış baskı vardı

Yukarıdaki fotoğraf, Çin'deki bir Volvo sahibi tarafından paylaşıldı. Fotoğrafa dikkatle bakarsanız, w harfi yerine v harfinin iki kez kullanıldığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Oysa bu ibare normalde şöyle görünmeliydi:

Yaşanan olay üzerine açıklama yapan yetkililer, Volvo'nun her zaman müşterilerinin yanında olduğunu ve müşteri çıkarına aykırı olacak hiçbir duruma izin vermeyeceğini söyledi. Konuyla ilgili bir soruşturma başlattığını söyleyen Volvo, soruşturmanın sonucuna ilişkin yeni açıklamalar da yapacağını belirtti. Bakalım bu olayın altından neler çıkacak...