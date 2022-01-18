2022 Ford Mondeo Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Ford, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte yepyeni Mondeo'yu tanıttı. Türkiye'ye gelmesi beklenmeyen model, agresif yapısı ve yenilenen tasarımıyla çok konuşulacak gibi görünüyor. Yenilenen Mondeo'nun fiyatı şimdilik bilinmiyor.

ABD merkezli otomobil devi Ford, Çin'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte yenilenen Mondeo'yu tanıttı. Bu etkinlikte teknik detaylardan ziyade aracın görünüşüne odaklanan şirket, Mondeo'nun tasarımındaki değişikliklerle gurur duyuyor gibi görünüyor. Gelin hep birlikte, Türkiye'ye gelmeyecek olan 2022 model Ford Mondeo'ya yakından bakalım.

Ford Mondeo'nun Türkiye'ye gelen son versiyonu, oldukça kalıplı bir yapıya sahipti. Yenilenen Mondeo da bu tasarım çizgisi üzerinden gidiyor. Ancak 2022 model sedan, çok daha agresif bir yapıya sahip. Oldukça ince ve kaputun hemen altını boydan boya kaplayan far tasarımı ile birleşen ızgara, Mondeo'ya bambaşka bir hava katmış gibi görünüyor. İnce farların sportif etkisi, aracın arka kısmında da karşımıza çıkıyor.

Karşınızda 2022 model Ford Mondeo

Aracın kapı kollarındaki Tesla esintisi, 2022 model Ford Mondeo'nun tamamen elektrikli olabileceğini düşündürüyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama ne yazık ki yapılmadı. Yalnız; bu noktada değinmemiz gereken bir husus var. Öyle ki aracın arka kısmında 245 yazan bir arma mevcut. Bu arma, 2022 model Ford Mondeo'nun 245 beygir gücünde 2.0 litrelik EcoBoost turboşarjlı bir benzinli motora sahip olduğu anlamına geliyor. Araçta 8 ileri vitesli bir otomatik şanzımana sahip olduğu da yine bu armadan anlaşılabiliyor. Farklı motor seçenekleri ise henüz sır.

2022 model Ford Mondeo'nun dikkat çeken tasarım detaylarından bir tanesi de çift renkli bir yapıya sahip oluşu. Bu durum, aracı daha sportif bir hale getirmiş. Ancak bu konuda da bazı bilinmezler mevcut. Örneğin çift renk seçeneğinin standart mı olacağı yoksa gösterilen modelin üst donanım paketine mi ait olduğu şimdilik net değil.

Ford Mondeo, bir süre önce Türkiye pazarını terk etti. Bu yüzden, 2022 model Mondeo'nun Türkiye'ye gelme ihtimali yok. Ayrıca Ford, aracın hangi ülkelerde satışa çıkacağını da açıkladı. Yani bu modelin yalnızca Çin'e özel olma durumu da var. Şirkete göre yenilenen Mondeo, 2022 yılı içerisinde satışa çıkacak. O gün geldiğinde, aracın Çin'e özel olup olmadığını anlama imkanı yakalayacağız.