İki yayın devi WarnerMedia ve Discovery, yayın dünyasına yeni bir soluk getirmek için bir araya geldi. Yeni onaylanan anlaşmaya göre 'Warner Bros. Discovery' adında yeni bir yayın platformunun kurulacağı ifade edildi.

İnternet üzerinden yayın yapan yayın hizmetlerine olan rağbet her geçen gün giderek artmaya devam ediyor. Bu durum doğal olarak hem yayın servisleri ile geleneksel medya arasındaki hem de yayın hizmetlerinin kendi aralarındaki rekabetin tırmanmasına yol açıyor.

Bu yarışa dair en son gelişme ise WarnerMedia ve Discovery arasında yaşanmış bulunuyor. Yeni gelen bilgilere göre HBO Max ve Discovery Plus’ın bağlı olduğu bu iki ana şirket, “dünyanın en farklı içerik portföyünü" oluşturmak amacıyla resmen birleştiklerini bildiriyor.

WarnerMedia ve Discovery, tek bir çatı altında toplanıyor

WarnerMedia ve Discovery, geçtiğimiz yıl yaptıkları açıklamada o zamanlar gelişim aşamasında olan bu yeni işbirliğine dair akış hizmetleri adına “daha orijinal içeriğe yatırım yapabilecek, küresel doğrusal ödemeli TV ve yayın kanallarında programlama seçeneklerini geliştirebilecek ve daha yenilikçi video deneyimleri ve tüketici seçenekleri sunabilecek" ifadelerini kullanmıştı. Bugünse yatırımcılar, WarnerMedia'nın ve Discovery'nin 'Warner Bros. Discovery' adı altında yeni bir platform kurmasını sağlayacak olan milyarlarca dolarlık anlaşmanın onaylandığını açıkladı.

WarnerMedia için önemli bir değişim dönemini işaret eden bu yeni şirketin, Discovery başkanı ve CEO’su David Zaslav tarafından yönetileceği ifade edilirken; Discovery'yi yayın ve stüdyo alanında daha zorlu bir rakip haline getiren bu anlaşmanın, tüketici için de yepyeni bir alternatif olması bekleniyor.

Bununla birlikte HBO Max ve Discovery Plus'ın bir noktada tek bir hizmette birleşmesi bekleniyor. Bu sayede WarnerMedia'nın popüler ve değerli hikayeli içerik kitaplığının, Discovery'nin küresel ayak izi, yerel dilde içerik hazinesi ve 200'den fazla ülke ve bölgede derin bölgesel uzmanlığı ile birleşmesiyle her iki şirket için de çok daha avantajlı bir dönem başlamış oluyor. Uzmanlar ise bu anlaşmanın son derece mantıklı ve başarı potansiyeli yüksek olduğunu aktarıyor.

Netflix benzeri yeni bir yayın platformu mu geliyor?

Tabii her iki şirketin uzman oldukları yayın içeriklerinin temelde çok farklı olması da oldukça dikkat çekiyor. Euphoria gibi sevilen dizilerle tanınan HBO’nun karşısında Discovery’nin kurgudan uzak belgesel içerikleriyle ünlü olması, ortaya nasıl bir yayın platformu çıkacağı konusunda merak uyandırıyor. Bu durum pek tabii Discovery'ye Netflix gibi hemen hemen herkese uygun bir içerik portföyüne sahip olma avantajını veriyor.

Buna ek olarak ortada bir de WarnerMedia ve Discovery arasındaki gibi mega birleşmelerin günün sonunda tüketicilere gerçekte ne kadar fayda sağladığı sorusu var. Tüketicilere daha fazla seçenek sunan paketleme ve yeniden markalama, teoride çok büyük bir pazar. Pratikte ise bu senaryonun son dönemde Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video gibi artan rakipler düşünüldüğünde izleyicilere nasıl bir avantaj sağlayacağını konuşmak için ise biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.