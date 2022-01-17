Webtekno F1 Fantasy Ligi Sonuçlandı: İşte Kazananlar!

Formula 1 heyecanını bir yıl boyunca beraber yaşadık. Son yarışla birlikte şampiyon Max Verstappen olurken, Webtekno okurları da ayrı bir heyecanın finaline tanıklık etti.

Bu yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Formula 1'e olan ilgi büyük ölçüde arttı. Hem üst üste ikinci defa ülkemizde bir yarış düzenlenmesi, hem Netflix'in Drive to Survive programı hem de şampiyonanın heyecanı bizlere unutulmaz anlar yaşattı.

Webtekno olarak bu heyecanı sizlerle daha iyi paylaşabilmek adına düzenlediğimiz Webtekno Formula 1 Fantasy League yarışması da sezonun tamamlanmasıyla birlikte tamamlanmış oldu.

Ödüllü olan ligimizde kazananların alacağı ödüller ise şu şekildeydi:

10-9-8: 1 Aylık Xbox Game Pass

7-6-5: 100 TL Steam kodu

4: F1 şapkası

3: F1 tshirti

2: F1 2021 PC Oyunu

1: F1 model arabası

İşte Webtekno F1 Fantasy League'in kazananları:

Hüseyin F1 Team - Samed H. - 4302 puan

SerK - Serkan V. - 4281 puan

erkul Team 1 - erkul B. - 4248,5 puan

McYarren F1 - Burak K. - 4211 puan

Enes Ç. 1 - Enes C. - 4182 puan

LAPS - LAPS - 4154 puan

Mikachu Team - Y. E. - 4134 puan

Skyline Motor Ulaşım Taşımacılık Sanayi - Fatih D. - 4133,5 puan

Osman Team 1 - Osman D. - 4129,5 puan

Max Max Max Puan - Ozan A. - 4111 puan

Yarışmanın siz okurlarımızdan büyük ilgi gördüğünü söylemek ve bu ilgiye teşekkür ederek başlamak istiyoruz. Toplamda 981 katılımcının yer almasıyla ligimiz, dünya çapında en kalabalık 100 lig arasında yer almayı başardı. Türkiye'de kurulan ligler arasında da en kalabalık liglerden biri olarak dikkat çekti. Bu kıyasıya mücadelenin kazananları ise şu şekilde oldu:

Bu katılımcıların ödüllerini almaması ya da almak için iletişime geçmemesi durumunda ödül hakları, sıralamada onlardan sonra gelen ilk 10 oyuncuya aktarılacaktır.

Ödül Kazandım, Nasıl Alabilirim?

Öncelikle tebrikler. Kazandığınız ödülü alabilmeniz için, bir ekran görüntüsü ile turnuvada mücadele eden kişinin siz olduğunu ve hesabın size ait olduğunu göstermeniz gerekiyor. Bu görüntüyü Instagram hesabımızdan DM olarak ya da mailinden bize ulaştırabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlarımız sizinle iletişime geçerek ödülünüze kavuşmanızı sağlayacaktır.