WhatsApp, hem işletmeler hem de kullanıcılar için bilgilendirici bir video yayınlayarak alışveriş düğmesinin nasıl kullanıldığını gösterdi. Bu özellik sayesinde işletmeler ürünlerini WhatsApp üzerinden de sergileyip satabiliyorlar.

Son dönemde YouTube kanalını etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteren dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kısa süre önce resmi YouTube kanalı üzerinden “WhatsApp Business’ta alışveriş düğmesi nasıl kullanılır” başlıklı yeni bir video daha yayınladı.

Açıklama kısmında “Alışveriş düğmesinin, müşterilerinizin ürün ve hizmetlerinize ulaşmalarını nasıl kolaylaştırdığını öğrenin. Bu hizmetin henüz size sunulmuyor olabileceğini lütfen unutmayın” ifadelerine yer veren WhatsApp, videonun içeriğinde WhatsApp Business kullanıcılarının uygulama sayesinde müşterilerine nasıl daha iyi hizmet verebileceğinden bahsediyor.

İşletmelerin, WhatsApp Business kullanarak doğrudan ürün kataloglarını müşterilerine sunabileceğini hatırlatan WhatsApp, videonun devamında sohbet penceresinin hemen üzerinde bulunan alışveriş düğmesine dokunarak ulaşabileceğiniz ürün kataloglarının detaylarına yer veriyor.

İşletmeler, WhatsApp Business aracılığı ile oluşturacakları ürün kataloglarında yalnızca ürünlerinin isimlerine ya da resimlerine değil, tıpkı bir alışveriş sitesi gibi fiyatlarına ve açıklamalarına da yer verebiliyor. Bu sayede tüketiciler, ürünleri inceleyip doğrudan WhatsApp üzerinden işletme ile iletişime geçebiliyorlar.

WhatsApp Business'ın alışveriş düğmesinin kullanımını gösteren video