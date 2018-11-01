WhatsApp, grup sohbetlerine gelen bir mesajı gruptan bağımsız olarak göndericisine yanıtlamayı sağlayan Özel Yanıtlama özelliğini Android beta kullanıcıları için kullanıma sundu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz yıl aralık ayında Windows Phone uygulaması için bir güncelleme yayınlamış ve uygulamaya Private Reply (Özel Yanıtlama) adında yeni bir özelliklik kazandırmıştı. Aradan geçen 10 ayın ardından WhatsApp, Özel Yanıtlama özelliğini Android kullanıcılarının hizmetine de sunmaya karar verdi.

Özel Yanıtlama nedir?

Özel Yanıtlama özelliği sayesinde içinde bulunduğunuz WhatsApp grubunda bir mesaj gönderildiğinde o mesajı gruptan bağımsız şekilde yalnızca gönderici için yanıtlayabilirsiniz. Bunu yapmak için WhatsApp grubunuzu açın, özel olarak yanıtlamak istediğiniz mesajın üzerinde parmağınızı basılı tutun, sağ üstteki ‘üç nokta’ simgesine dokunun ve son olarak ‘reply privately’ seçeneğine dokunun.

Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde uygulama sizi direkt olarak mesajı gönderen kişinin sohbet penceresine atacak ve metninizi söz konusu mesaja yanıt olarak oluşturacaksınız. Böylece herhangi bir mesaj hakkında grup sohbetinden bağımsız olarak direkt olarak göndericisiyle konuşabileceksiniz.

Özel Yanıtlama özelliği şu an için yalnızca WhatsApp Android beta kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Özellik tam olarak geliştirildiğinde ve hatalar giderildiğinde tüm kullanıcıların hizmetine sunulacaktır. Eğer WhatsApp Android beta kullanıcısıysanız özelliği görmek için uygulamayı 2.18.355 sürümüne güncellediğinizden emin olun.