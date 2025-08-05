WhatsApp, kullanıcıların çok seveceği bir özellik test etmeye başladı. Yakında, WhatsApp kullanıcısı olmayan kişilerle WhatsApp üzerinden mesajlaşmak mümkün olacak.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikleri test ediyordu. Şimdi ise WhataApp’ı olmayan kullanıcılara ulaşmanızı sağlayacak yepyeni bir işlevin geleceği ortaya çıktı. Özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında fark edildi.

Yeni özellik, basitçe anlatacak olursak kullanıcıların WhatsApp kullanıcısı olmayan kişilere mesaj göndermesine imkân tanıyacak. Yani birine WhatsApp’tan ulaşmak istiyorsunuz ancak hesabı yok diyelim. Artık ona mesaj gönderebileceksiniz.

“Misafir sohbetler” ismiyle gelecek

Gelen bilgilere bu özellikle yapılan mesajlaşmalar “misafir sohbet” ismini alacak. Özelliğin çalışması için herhangi bir üçüncü taraf yazılıma ihtiyaç olmayacağının altını çizelim. Yani tüm işlemler, WhatsApp ekosistemi üzerinde gerçekleşecek. Bu yüzden WhatsApp’ın hesabı olmayanların da mesaj atmasını sağlayan bir sistem geliştirdiğini tahmin edebiliriz. Hesabı olmayan kişiler, “misafir” olarak sohbetlere katılıp WhatsApp kullanıcılarıyla mesajlaşabilecek.

Misafir sohbeti başlatmak için kullanıcının kişileri üzerinden WhatsApp’ı olmayan birini davet etmesi gerekecek. Ardından o kişiye ister SMS olarak, ister e-posta olarak isterseniz de başka bir platform üzerinden gönderebileceğiniz bir bağlantı oluşturulacak. Hesabı olmayan kişi bu bağlantıya basarak misafir sohbetine katılacak ve linki gönderen kişiyle sohbet edebilecek.

Bu türdeki sohbetlerin bazı sınırlamaları olacağını belirtelim. Yani normal bir WhatsApp sohbeti gibi çalışmayacaklar. Örneğin görsel, video gibi medya gönderilemeyecek. Sesli mesaj da göndermek mümkün olmayacak. Ayrıca sadece 1’e 1 olacak, grup versiyonu olmayacak. Bu sınırlamalara rağmen uçtan uca şifrelemeli olacaklarını eklemek gerek. Yani güvenli bir deneyim sunulacak. Özellik, şu anda test aşamasında. Tam olarak ne zaman çıkış yapacağını bilmiyoruz.