WhatsApp, iOS için Herkese Açık Beta Programını Başlattı

WhatsApp, Android ve Windows Phone'un ardından iOS için de herkese açık beta programını başlattı. Programa nasıl kayıt olabileceğinizi öğrenmek için haberimizi okumaya devam edin.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Android ve Windows Phone için uzun zamandır halka açık beta sürümlerini kullanıma sunuyordu. Böylece herhangi bir WhatsApp kullanıcısı, şirketin beta programına kayıt olarak yeni özellikleri kararlı sürüme yayınlanmadan önce test edebiliyor, WhatsApp’a geri bildirimlerde bulunuyordu.

iOS’te ise halka açık bir WhatsApp beta sürümü bulunmuyordu. Bu nedenle şirket, son derece kısıtlı sayıda kullanıcıdan aldığı veriler ile özellikleri geliştiriyordu. Ta ki bugüne kadar… WhatsApp, iOS için halka açık beta sürümü resmi olarak yayınladı. WhatsApp kullanıcıları, iOS’in TestFlight programına kayıt olarak WhatsApp Beta’yı indirebilirler.

iOS cihazınıza WhatsApp Beta sürümünü yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Beta sürümü yüklediğinizde sohbet geçmişiniz silinmeyecektir. Ancak sonuçta bu bir beta sürümü ve her türlü hatanın gerçekleşme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle WhatsApp Beta’yı yüklemeden önce verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ederiz.

Öncelikle AppStore’a gidin ve TestFlight'ı indirin.

Yükleme işlemi tamamlandığında buraya tıklayarak beta programı için sıra alın.

tıklayarak beta programı için sıra alın. Website sizi WhatsApp beta sayfasına yönlendirecek. ‘Accept’ butonuna dokunun.

WhatsApp, kararlı sürümü beta sürüm ile değiştirecek. Artık beta sürümü test etmeye başlayabilirsiniz.

WhatsApp beta sürümü, hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve yeni özellikler nedeni ile sıklıkla güncellenir. Uygulamaya yeni bir özellik geldiğinde sürüm notlarına bakarak ya da Webtekno’yu ziyaret ederek yeni özelliklerden haberdar olabilirsiniz.