Sosyal medyanın açtığı çığır gün giderek artmaya devam ediyor. Artık birçok insanın vazgeçilmezlerinden biri olan sosyal medya platformları, hayatımızın için iyice yerleşmiş durumda. Bu konunun iyi mi kötü mü olduğu ise tartışılır bir durum.

Sosyal medyanın kullanımının artmasıyla uzun bir süredir birçok kullanıcının merak ettiği bir durum oluştu. Merak edilen konu ise sosyal medyadaki profillerini kimlerin incelediği. Bu algı o kadar büyüyerek arttı ki, 'Profilinize kimlerin baktığını hemen öğrenin' gibi başlıklar altında birçok uygulama oluşmaya başladı ve maalesef birçok kişi de bu tarz tabiri cazise sahtekar niteliğini taşıyan uygulamaların ağına düşmeye başladı.

Oluşan bu uygulamaların neredeyse hepsinin tek amacının sizi dolandırmak olmasının yanı sıra birçoğu kişisel bilgilerinize erişim gibi birçok hesabınızı tehlikeye atacak aktiviteye de çok rahat erişim sağlayabiliyorlar. Bu yüzden genel olarak bu tarz uygulamalar büyük tehlikeler arz edebiliyor. En basit örneğiyle: Sosyal medyaların kişisel gizliliği ihlal eden bu tarz bir protokole sahip olmaması bile, bu tarz programların amacının tamamen illegal olduğunu kanıtlar nitelikte. Bu yüzden piyasa da türlü türlüsü bulunan ve gün geçtikçe yenileri nüksetmeye devam eden 3. parti programları için dikkatli olunması gerekiyor. Yani siz siz olun hesabınızın papucunu bir anda dama atmayın.

Sosyal medyada “profilime kim baktı” uygulamaları nasıl çalışır?

Hem ücretli hemde ücretsiz olarak bulunan bu uygulamalar, size profilinize kimin baktığını göstermeyi vaat ediyor. Fakat önce bir şeyi açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Bu uygulamaların varoluşu kesinlike sosyal medyalar tarafından desteklenmiyor. Yani 3. parti program olarak var oluyorlar. Bu yüzden en basit örneğiyle ne Facebook ne de Instagram bu tarz programların işlev göstermesine izin vermez. Gizlilik kuralları nedeniyle hiçbir kullanıcı hesabını kimin izlediğini takip edemez. İleride durum neyi gösterir bilinmez fakat şu zamana kadar böyle bir şey mümkün olmadı.

Gizlilik kurallarının ise var olmasının tahmin edersiniz ki sebepleri mevcut. Bu tarz uygulamaların gizlilik kurallarını ihlal edip, hesabınızı tehlikeye atmasını bir kenara koyarsanız, indirdiğiniz program birçok uygulamada verdiğiniz izinleri sizden aldığı takdirde, sadece sosyal medya hesaplarınız ile kalmayıp telefonunuzdaki birçok veriye de erişim sağlayıp kendi kişisel gizliliğini tamamen yıkabilir.

Gelelim bu tarz uygulamaların kullanımına. Bu tarz profil inceleme uygulamaların bazılarının ücretli olup paranızı istemesinin yanı sıra birçoğu kişisel bilgilerinize de çok rahat bir şekilde ulaşıyor. Hatta ulaşmayı geçin kimlerin baktığını öğrenmeden önce kişisel bilgilerinizi girmenizi bile isteyebilir. Uygulamaların çalışma şeklinde ise, uygulamadan uygulamaya farklı gibi gözükse de genelde sizin profilinizi incelediğini belirten ve sonrasında da profilinize kimlerin bakıp bakmadığını gösteren bir ekran karşınıza çıkartıyor. Fakat bahsettiği üzere bu çok da mümkün olan bir durum değil.

Kişisel bilgilerin kişisel olması o bilgilerin sahip olduğu kişiye ait olduğunu vurguluyor. Bu yüzden başkasının profilinize baktığını öğrenmek umuduyla bilgilerinizden bu kadar çabuk vazgeçmeyin. Bu tarz uygulamaların türlü türlü versiyonları mevcut ve hatta içlerinde bazıları gerçekten zararsız olma potansiyeline sahip olsa bile kullanımı söz konusu olmamalı.

Profilime kim baktı uygulamaları tehlikeli mi?

Bu sorunun cevabı kesinlikle “evet” olacaktır. Bu tarz uygulamaların bazılarının paralı olup paranızı alması yetmiyormuş gibi neredeyse hepsi kişisel bilgilerinize çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Birçok uygulama örneğin: Instagramda kimin baktığını öğrenmek istiyorsanız sizden instagram kullanıcı adı ve şifrenizi yazıp giriş yapmanızı isteyecektir. İşin sonunda özel bilgilerinizi kendi ellerinizle uygulamanın geliştiricilerine teslim etmiş oluyorsunuz. Hesabınızın çalınması veya başına bir şey gelme olasılığı oldukça yüksek. Bu tarz durumlarda karşılaşılan en yaygın örneklerden biri ise uygulamalar kullanıldıktan sonra kullanıcının haberi bile olmadan birçok kişi sayfa vb. yerlerin takip edilmesi. Bu yüzden bu tarz uygulamaları kullanmaktan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

Yukarıda bahsettiğim üzere en kötü senaryoda sadece sosyal medya hesabınızı kaybettiğinize şükreder hale gelebilirsiniz. İndirdiğiniz birçok uygulama mesajlarınıza, resimlerinize vb. kişisel bilgilerinize erişim sağlayabildiği gibi bu tarz programların da böyle bir izini sizden isteyip bunu yapması çok zor bir durum değil. Bu yüzden hiçbir şekilde güvenip bu tarz uygulamaların tuzağına düşmeyin. En başında böyle bir şey mümkün olsaydı sosyal medya platformları bunu kendileri çok basit bir şekilde sağlarlardı.

Sosyal medya platformları, bu tarz uygulamaların kullanımını desteklemese bile, yaygınlaşmasını engellemek içinde ellerinden bir şey gelmiyor maalesef. Bu yüzden burada durum biraz da bilinçli bir kullanıcı olmak da yatıyor. Kendi bilgilerinizin korumasını platformlar bir yere kadar yapsa da 3. parti programlarını kendi isteğiniz ile kurmamanız gerekiyor. İtiraf etmesi biraz acı verici olsa da bilinen o kadar şeye rağmen bu tarz bir uygulama kullanıldığı takdirde suç maalesef kullanıcının oluyor. Çünkü bilgilerinizi soysal medyanın dışında kendi ellerinizle teslim etmiş oluyorsunuz.