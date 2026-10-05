WhatsApp sohbetlerinizi yedekleyerek telefon değişikliği veya veri kaybı sonrasında mesaj geçmişinizi yeniden yükleyebilirsiniz. Bu içeriğimizde Android ve iPhone'da WhatsApp sohbet yedeği alma adımlarını, otomatik yedeklemeyi ve uçtan uca şifreli yedek seçeneğini anlatıyoruz.

Telefon değiştirirken en çok önem verilen veriler arasında WhatsApp konuşmaları da yer alıyor. Yıllardır kullandığınız bir hesapta aile konuşmalarından iş mesajlarına kadar saklamak istediğiniz binlerce mesaj bulunabilir. Yeni telefona geçtiğinizde bunların kaybolmasını istemiyorsanız önceden bir sohbet yedeği oluşturabilirsiniz.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

WhatsApp sohbet yedeği alma yöntemi Android ve iPhone'da farklı çalışıyor. Android cihazlarda yedekleme için Google hesabı, iPhone'da ise iCloud kullanılabiliyor. Yedeklemeyi bir kez ayarladıktan sonra belirli aralıklarla otomatik olarak tekrarlanmasını da seçebilirsiniz.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Android'de WhatsApp sohbet yedeği nasıl alınır?

Android telefonunuzdaki WhatsApp konuşmalarını yedeklemek için uygulamanın sohbet ayarlarını kullanabilirsiniz. İşleme başlamadan önce telefonunuzda doğru Google hesabının açık olduğunu kontrol etmeniz, ileride yedeği bulmanızı kolaylaştırır.

Android'de WhatsApp sohbet yedeği almak için şu adımları izleyin:

WhatsApp'ı açın.

Sağ üst köşedeki üç noktalı menüye dokunun.

Ayarlar bölümüne girin.

Sohbetler seçeneğini açın.

Sohbet yedeği bölümüne girin.

Yedekleme için kullanacağınız Google hesabını kontrol edin.

Gerekliyse yedekleme tercihlerinizi düzenleyin.

Yedekle düğmesine dokunun.

İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Yedekleme ekranında videoları yedeğe dahil edip etmeyeceğinizi de seçebilirsiniz. Çok sayıda video bulunan WhatsApp hesabında bu seçeneği açmak yedek boyutunu ciddi biçimde büyütebilir.

İlk yedeklemenin tamamlanması sohbet geçmişinizin büyüklüğüne ve internet bağlantınıza göre zaman alabilir. Telefon değiştirmeden hemen önce işlem yapıyorsanız yedekleme ekranından son yedeğin tarihini kontrol edin. Böylece yalnızca işlemi başlatmış değil, güncel bir yedek oluşturmuş olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

iPhone'da WhatsApp sohbetleri iCloud'a nasıl yedeklenir?

iPhone kullanıcıları WhatsApp sohbet geçmişlerini iCloud üzerinden yedekleyebilir. Bunun için iPhone'da iCloud hesabınızın açık olması ve yedek için yeterli kullanılabilir alan bulunması gerekiyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

iPhone'da manuel WhatsApp yedeği oluşturmak için uygulamayı açın ve Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği yolunu takip edin. Ardından Şimdi Yedekle seçeneğine dokunun. WhatsApp mevcut sohbet geçmişinizi yedeklemeye başlayacaktır.

Yedekleme başlamıyorsa iPhone'un iCloud ayarlarını kontrol edin. WhatsApp'ın iCloud'u kullanabilmesi için gerekli erişimin açık olması gerekir. Depolama alanının dolu olması da işlemin tamamlanmasını engelleyebilir.

Videoların yedeğe dahil edilip edilmeyeceğini sohbet yedeği ekranından belirleyebilirsiniz. Mesaj geçmişinizi saklamak istiyor fakat iCloud alanınızı büyük videolarla doldurmak istemiyorsanız video seçeneğini kapalı tutmayı tercih edebilirsiniz.

Yeni bir iPhone'a geçmeden önce eski telefonunuzda son bir manuel yedek oluşturmanız iyi bir önlem olur. İşlem bittiğinde yedekleme ekranında görünen tarih ve saati kontrol edin. Yeni cihazdaki WhatsApp kurulumu sırasında aynı telefon numarası ve ilgili iCloud hesabıyla ilerlemek, mevcut yedeğin bulunabilmesi açısından önem taşır.

WhatsApp otomatik sohbet yedeği nasıl açılır?

Sohbetlerinizi yalnızca telefon değiştireceğiniz zaman yedeklemek zorunda değilsiniz. WhatsApp, belirlediğiniz aralıklarla otomatik yedek oluşturabilecek seçenekler sunuyor. Böylece uzun süredir manuel yedek almadığınızı son anda fark etme ihtimaliniz azalıyor.

WhatsApp'ta Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği bölümüne girerek otomatik yedeklemeyle ilgili seçenekleri açabilirsiniz. Android ve iPhone'da ekrandaki ifadeler farklı görünebilse de yedekleme sıklığını burada belirleyebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz periyotlar uygulama sürümüne göre değişebilir. Hesabınızda sunulan günlük, haftalık veya aylık gibi seçeneklerden kullanımınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz.

WhatsApp'ı gün içinde yoğun biçimde kullanıyor ve kaybetmek istemediğiniz mesajlar alıyorsanız daha sık yedekleme tercih edilebilir. Sohbet geçmişiniz çok az değişiyorsa daha uzun bir aralık sizin için yeterli olabilir.

Otomatik yedekleme açık olsa bile önemli bir telefon değişikliği öncesinde son yedek tarihine göz atın. Otomatik işlemin bağlantı veya depolama sorunu nedeniyle tamamlanmamış olması mümkün. Son yedeğin eski bir tarihte kaldığını görürseniz yeni telefona geçmeden önce manuel olarak Yedekle veya Şimdi Yedekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Uçtan uca şifreli WhatsApp yedeği nasıl açılır?

WhatsApp'taki kişisel mesajlar ve aramalar uçtan uca şifrelemeyle korunuyor. Bulutta saklanan sohbet yedekleri için de isteğe bağlı uçtan uca şifreli yedekleme özelliği kullanılabiliyor.

Bu özelliği yönetmek için WhatsApp'ta Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği bölümüne girin ve Uçtan uca şifreli yedekleme seçeneğini açın. Ekranda sunulan güvenlik adımlarını takip ederek korumayı etkinleştirebilirsiniz.

Kurulum sırasında hesabınızda sunulan yönteme göre parola, şifreleme anahtarı veya desteklenen başka bir doğrulama yöntemiyle karşılaşabilirsiniz. Burada belirlediğiniz güvenlik bilgisini kaybetmemeye dikkat edin. Şifreli yedeğe erişebilmeniz için oluşturduğunuz koruma yöntemine daha sonra tekrar ihtiyacınız olabilir.

Güçlü bir parola belirlerken tahmin edilmesi kolay ifadelerden kaçının. Parolayı başka hesaplarda kullandığınız şifrelerle aynı yapmak yerine yalnızca bu amaç için farklı bir seçim yapabilirsiniz.

Uçtan uca şifreli yedekleme kullanmanız sohbetlerin yedeklenme amacını değiştirmez. Asıl fark, bulutta bulunan yedeğe ek bir güvenlik katmanı eklenmesidir. Bu korumayı etkinleştirdiyseniz telefon değişikliğinden önce erişim bilgilerinizi hatırladığınızdan emin olun.

WhatsApp sohbet yedeği alınmıyorsa ne yapabilirsiniz?

Yedekleme ekranında işlem uzun süre ilerlemiyor veya hata veriyorsa ilk olarak internet bağlantınızı kontrol edin. Büyük bir sohbet geçmişini mobil bağlantıyla yedeklemeye çalışmak uzun sürebilir. Kararlı bir Wi-Fi bağlantısı kullanmak işlemi kolaylaştırabilir.

Depolama alanı da sık karşılaşılan sorunlardan biri. Google hesabınızda, iCloud'da veya telefonunuzda yedekleme için gereken alan bulunmuyorsa işlem tamamlanmayabilir. Büyük videoların yedeğe dahil edilmesi gereken alanı daha da artırabilir.

Sorun devam ederse WhatsApp'ın güncel sürümünü kullanıp kullanmadığınıza bakın. Android'de doğru Google hesabının, iPhone'da ise doğru iCloud hesabının kullanıldığını kontrol edin. Hesap erişimleri veya gerekli izinlerle ilgili bir problem varsa bunları da telefonunuzun ayarlarından gözden geçirin.

Yeni telefona geçmeden önce yalnızca “otomatik yedekleme açık” bilgisine güvenmeyin. Sohbet yedeği ekranındaki son yedekleme tarihine bakmanız birkaç saniye sürer ve size yedeğin gerçekten ne kadar güncel olduğunu gösterir. Eski telefonu sıfırlamadan önce güncel bir yedeğin tamamlandığını görmek, mesaj geçmişinizi taşırken karşılaşabileceğiniz en tatsız sürprizlerden birini baştan ortadan kaldırır.