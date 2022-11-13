An itibariyle ülkemizdeki pek çok sosyal medya platformuna erişilemiyor.

Geçtiğimiz saatlerde Taksim’de yaşanan patlamanın artından RTÜK, konuyla alakalı haberlere kısıtlama getirdi. Kısıtlamanın getirilmesinin ardındansa sosyal medya platformlarında birer birer erişim sorunu yaşanmaya başladı.

İlk önce Twitter ve Instagram gibi platformların akışlarında sorunlar gözlemlenirken daha sonralarda Telegram ve WhatsApp gibi mesajlaşma platformlarında da sorunlar gözlemlenmeye başladı.

Neredeyse tüm sosyal medya platformlarında sorunlar yaşanıyor

Downdetector’ın sağladığı verilere baktığımızda WhatsApp, Telegram, Twitter, YouTube, Facebook ve hatta Google’da bile erişim sorunu olduğunu görüyoruz. Bu erişim sorunlarının küresel olmadığını ve şu anda sadece ülkemizde yaşandığını da belirtelim. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan patlama nedeniyle bant genişliği daraltması uygulandığı ve bunun geçici olduğu açıklandı.

Instagram'da şu anda akış, keşfet ve hikayeler gibi özellikler kullanılamıyorken DM'ler de geç gidiyor ya da gönderilmesine rağmen karşı tarafa ulaşmıyor.

Facebook'ta da aynı şekilde gönderilerin yüklenmediği, videoların açılmadığı ve Messenger üzerinden gönderilen mesajların karşı tarafa ulaşmadığı bildiriliyor.

Google'da yapılan pek çok aramada ise arama motorunun çok yavaş çalıştığı ve bazı operatörlerin kullanıcılarının siteye erişemediği bildiriliyor.

Aynı şekilde Telegram'da da gönderilen mesajların karşı tarafa ulaşmadığı bildiriliyor.

NetBlocks tarafından yapılan açıklamada da Taksim'deki patlamanın ardından neredeyse tüm sosyal medyalarda sorunlar yaşandığı açıklandı.