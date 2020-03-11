ABD’li yazılım devi Microsoft, çift ekranlı cihazlara yönelik olarak tasarladığı işletim sistemi Windows 10X için yeni bir Dosya Gezgini geliştiriyor. OneDrive veya yerel depolama alanına bakmanın kolay bir yolunu sunan yeni Dosya Gezgini, modern arayüzü ile dikkat çekiyor.

Hem çift ekranlı hem de tek ekranlı cihazlarda kullanılabilmesi için sıfırdan oluşturulmuş yeni bir Windows 10 sürümü olan Windows 10X, her zamankinden daha modern ve işlevsel bir Windows deneyiminin kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, Windows 10X, iki farklı dosya yöneticisine sahip olacak. Kullanıcılar böylece, Evrensel Windows Platformu (UWP) uygulamaları ve geleneksel Win32 programları olmak üzere iki farklı uygulama türünü çalıştırabilecekler.

Windows 10X Dosya Gezgini karanlık modda böyle görünecek

Microsoft’un tasarladığı yeni Dosya Gezgini, OneDrive veya yerel depolama alanına kolayca göz atmanızı ve dosyaları bulut ile cihazlarınız arasında senkronize etmenizi sağlayacak. Bugün yayınlanan ilk önizleme görüntülerinde, yalnızca OneDrive'da depolanan dosyaların yönetebildiğine şahit oluyoruz. Windows 10X’teki Dosya Gezgini, henüz yerel dosya yönetimini desteklemiyor gibi görünüyor ancak bu durumun gelecekteki sürümlerde değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Nitekim Windows 10X’in geliştirilme süreci henüz sona ermiş değil.

Yeni dosya gezgininin kullanıcı arayüzü, OneDrive’ın internet sitesine çok benziyor. Hem açık hem de karanlık mod desteğine sahip olan yeni Dosya Gezgini, sağ altta yerel depolama alanında ve OneDrive'da anbean senkronize edilen dosyalarınıza genel bir bakış sunan küçük bir durum göstergesi sunuyor. En başından itibaren dokunmatik giriş için optimize edilecek şekilde tasarlanan yeni Dosya Gezgini, modern bir uygulama izlenimini veriyor.

Microsoft, ilk kez Ekim 2019’da tanıttığı Windows 10X hakkında ayrıntı vermekten kaçınıyor. Yeni işletim sisteminin çıkış tarihi ile ilgili henüz bir bilgiye sahip değiliz ancak beklentiler, bu yılın sonuna doğru kullanıcılarla buluşacağı yönünde. Windows 10X’e dair yeni detaylara ulaştığımız takdirde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.