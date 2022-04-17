En yeni Windows sürümüyle ilgili kullanıcıların hala çok sayıda tereddütü var ve bu anket sonuçlarında oldukça ilginç sonuçları da beraberinde getirdi. Bazı anket sonuçlarına göre Windows 11, XP'nin bile gerisinde kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Windows 11’e uzaktan yardım sistemi, kimlik avı koruması, Android uygulama mağazası gibi pek çok yeniliğin geldiğini duyurmuştuk. Windows 11, her ne kadar Microsoft’un en yeni işletim sistemi olsa da bazı anketler kullanıcıların Windows 11’e geçmek için hala büyük tereddütleri olduğunu gösteriyor.

Gelen tüm yeni özelliklere rağmen Windows 11’in özellikle kurumsal iş yerlerinde Windows XP’nin bile gerisinde kaldığı açıklandı. Bu durum Steam anketlerine bakıldığında ise biraz daha farklı olsa da kullanıcıların büyük bir çoğunluğu hala eski sürümleri tercih ediyor.

Windows 11 yalnızca kullanıcıların %1,44’ü tarafından kullanılıyor

Lansweeper, 30 milyondan fazla cihaz üzerinde yaptığı bir araştırmayla kullanıcıların hangi işletim sistemini daha çok tercih ettiğini inceledi. Yapılan anketler sonucunda kullanıcıların yalnızca %1,44’ünün Windows 11’e geçtiği görüldü. Windows XP ise %1,71’lik bir orana sahipti. Bu da Microsoft’un en yeni işletim sisteminin 20 yaşındaki Windows XP’nin bile gerisinde kaldığını gösteriyordu. Anketin genel olarak kurumsal iş merkezlerini kapsamasından dolayı, bilgisayarların Windows 11’i kaldırmadığı ve bu sebeple tercih edilmediği düşünülüyor. Ancak yine de Windows 11’ie yönelik tek anket sonuçları bu da değil.

Her ne kadar Lansweeper’ın anketi kadar acımasız sonuçlar vermemiş olsa da Steam anketleri de benzer sonuçlar ortaya koyuyor. Steam’in anket sonuçlarına göre kullanıcıların kullanıcıların yalnızca %16,84’ünün Windows 11 kullandığı ve büyük bir çoğunluğun eski işletim sistemlerini kullanmaya devam ettiği açıklandı. Bununla birlikte Ocak ve Şubat aylarındaki Windows 11 kullanıcı sayısındaki artışın şu anda neredeyse durma noktasına geldiği görüldü. AdDuplex tarafından düzenlenen anket sonuçlarında da yine Steam’le aynı şekilde kullanıcıların Windows 11’e geçişinde duraksama dönemine girildiği açıklandı.

Kullanıcıların sistem gereksinimleri dolayısıyla Windows 11’e geçemediği ve bunun da önceki sürümlere kıyasla daha az ilgi görmesine sebep olduğu düşünülüyor. Ancak sebebi ne olursa olsun Windows 11 şimdiye kadar en kötü çıkış yapan işletim sürümleri arasında yerini almış durumda.

Bugüne kadar çıkış yapmış en kötü Windows sürümleri