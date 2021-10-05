Microsoft, Windows 11'in kararlı sürümünü tüm kullanıcılar için resmen yayınladı. Böylelikle isteyen herkes, bu işletim sistemine geçiş yapabiliyor. Peki Windows 10 kullanıcılarının hiçbir bedel ödemeden geçiş yapabildikleri Windows 11 nasıl indirilir? Nasıl yüklenir? Sistem gereksinimleri nelerdir?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bundan birkaç ay önce yeni işletim sistemi Windows 11'i duyurmuştu. Performans optimizasyonlarının yanı sıra tasarımıyla da dikkat çeken Windows 11, bir süredir de Windows Insider kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyordu. Şimdi, beklenen gün geldi. Microsoft, söz verdiği gibi Windows 11'in kararlı sürümünü tüm günlük kullanıcılar ve işletmeler için resmen yayınladı.

Microsoft, Windows 11 ile ilgili yaptığı açıklamalarda sistem gereksinimleri açısından biraz tartışılmıştı. Zira şirket, Güvenilir Platform Modülü Sürüm 2, ya da daha çok bilinen ismiyle TPM 2.0'nin zorunlu olmasına kanaat getirmişti. Sistem güvenliği açısından önemli olan TPM 2.0, kimi kullanıcıların anakartları kimi kullanıcılarınsa işlemcileri tarafından desteklenmiyordu. Bu da milyonlarca bilgisayarın Windows 11'den mahrum kalmasına yol açacaktı.

Bilgisayarınız Windows 11'i destekliyor mu: Windows 11 sistem gereksinimleri

Windows 11'in kararlı sürümünün günlük kullanıcılar için yayınlanması, milyonlarca kullanıcının kafasında aynı soruya açtı. Windows 11 nasıl indirilir? Aslına bakacak olursak Windows 11'i indirmek çok kolay. Az sonra sizlerle paylaştığımız adımları uyguladığınızda, Windows 11'i kolaylıkla indirebileceksiniz. Ancak buradaki esas önemli mesele, bilgisayarınızın TPM 2.0 destekleyip desteklemediğini öğrenmeniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız?

Microsoft, Windows 11 ile ilgili tartışmalar devam ederken kullanıcılar için ufak bir uyumluluk denetim aracı sunmuştu. Buradaki bağlantıyı kullanarak indirebileceğiniz araç, sisteminizde ufak bir test yapıyor ve sistemin Windows 11'e uyumlu olup olmadığını anlamanızı sağlıyor. Windows 11'i indirmeden önce Windows PC Health Check isimli bu uygulamayı mutlaka indirmeniz ve sistem ya da sistemleriniz için test yapmanız gerekmekte.

Windows PC Health Check isimli uygulamayı yüklediğinizi ve sisteminizin Windows 11'e tam uyumlu olduğunu kabul ederek, şimdi de Windows 11'i nasıl indireceğinizi anlatalım. Öncelikle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Windows 11'i indirebileceğiniz birden fazla yöntem mevcut. Bu yüzden indirme işlemlerine başlamadan önce nasıl bir kurulum yapmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor.

Herhangi bir işletim sistemi, iki farklı şekilde yüklenebilir. Bunlardan birincisi temiz kurulum, ikincisi ise güncelleme yardımıyla sistem yükseltmedir. Bu bağlamda; verileri yedeklemek ile uğraşmak istemiyorsanız, güncelleme yöntemini tercih edebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız?

Windows 11 nasıl indirilir ve yüklenir?

Windows 11'i Update aracılığıyla yükleme

Bilgisayarınızı açın ve " Başlat " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. " Ayarlar " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. " Güncelleştirme ve Güvenlik " seçeneğine tıklayın.

" seçeneğine tıklayın. Sol tarafta yer alan menüde bulunan " Windows Update " menüsünde bulunduğunuzdan emin olun.

" menüsünde bulunduğunuzdan emin olun. Bilgisayarınız destekliyorsa, önünüzdeki ekranda Windows 11'in indirilebileceğini göreceksiniz. Sisteminiz desteklemiyorsa, "Bu bilgisayar şu anda Windows 11 için olan tüm sistem gereksinimlerini karşılamıyor." şeklinde bir uyarı görürsünüz.

göreceksiniz. Sisteminiz desteklemiyorsa, "Bu bilgisayar şu anda Windows 11 için olan tüm sistem gereksinimlerini karşılamıyor." şeklinde bir uyarı görürsünüz. İndirme işlemlerini yaptıktan sonra tıpkı Windows 10 güncellemesi yapıyor gibi yönergeleri takip edin ve Windows 11'in yüklemesini tamamlayın.

Windows 11'i temiz kurulum ile yükleme (Tavsiye edilir)

Buradaki bağlantıyı kullanarak Microsoft'un Windows 11 indirmek için oluşturduğu internet sitesine ulaşın.

bağlantıyı kullanarak Microsoft'un Windows 11 indirmek için oluşturduğu internet sitesine ulaşın. " Windows 11 Yükleme Medyası Oluşturma " başlığı altında bulunan " Hemen indirin " seçeneğine tıklayın.

" başlığı altında bulunan " " seçeneğine tıklayın. Microsoft'un Windows 10'da da kullanılan işletim sistemi indirme yardımcısını (Microsoft Creation Tool ) açın.

) açın. Uygulama içerisinde ilerleyerek sisteminizle uyumlu Windows 11 seçeneğini indirmeye başlayın.

Windows 11 seçeneğini indirmeye başlayın. İndirdiğiniz ISO dosyasını Rufus gibi uygulamalar aracılığıyla bir USB belleğe yükleyin. (Dilerseniz bu dosyaları doğrudan DVD'ye de yazdırabilirsiniz.)

Rufus gibi uygulamalar aracılığıyla bir USB belleğe yükleyin. (Dilerseniz bu dosyaları doğrudan DVD'ye de yazdırabilirsiniz.) Sisteminizi açarken USB bellek ya da DVD üzerinden boot yapın .

. Microsoft'un yükleme talimatlarını takip edin.

Windows 11'in indirilebilmesi için oluşturulan internet sitesinde, "Windows 11 Disk Görüntüsünü (ISO) İndir" başlıklı bir bölüm daha var. Bu bölüm, Windows 11'in bir sürümünün doğrudan ISO dosyasını indirmenizi sağlıyor. Eğer Windows 11'i farklı dil ya da sürüm seçenekleriyle indirmek isterseniz, bu bölümü de kullanabilirsiniz. Ancak bu pek de gerekli olan bir yöntem değil. Zira Microsoft Creation Tool, sisteminizi otomatik olarak inceleyerek kullandığınız Windows 10 sürümünün Windows 11 versiyonunu indirmenizi sağlar. Bu da lisans sorunu yaşamanızın önüne geçer.