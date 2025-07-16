Microsoft, Windows 11 laptoplar için "adaptif enerji tasarrufu modu" ismi verilen bir özellik test etmeye başladı. Bu özellik, cihazın ana pil tasarrufu modunu otomatik olarak çalıştırarak batarya ömrünü uzatacak.

En sık kullandığımız cihazlardan olan dizüstü bilgisayarlarda da pil ömrü büyük bir önem taşıyor. Bu yüzden de cihazlarda enerji tasarrufu modları olduğunu görüyoruz. Şimdi ise Microsoft’un Windows 11 laptoplarda bu konuda kullanıcılara çok yardımcı olabilecek bir özellik test ettiği ortaya çıktı.

Şirket tarafından yapılan paylaşıma göre yeni özelliğe “adaptif enerji tasarrufu modu” ismi verilecek. Bu mod, dizüstü bilgisayarların ana pil tasarrufu modunun farklı zamanlarda otomatik olarak çalışmasını sağlayarak pil ömürlerini uzatacak.

Enerji tasarrufu modunun, pil yüzdesinden ziyade bilgisayardaki iş yüküne göre çalışmasını sağlayacak

Basitçe anlatacak olursak adaptif mod, cihazdaki enerji tasarrufu modunun pil yüzdesine göre değil de iş yükünün yüksekliğine göre çalıştıracak. Yani cihazda çok yoğun çalıştığınız bir andaysanız pil tasarrufu modu otomatik başlayacak. Şarjınızın %70 olması bunu değiştirmeyecek. Normalde pil tasarrufu modları otomatik olarak şarj belli seviyeye düşünce çalışırdı.

Windows 11’in ana enerji tasarrufu modu, cihazda ekran parlaklığını %30 civarında azaltıyor. Buna ek olarak şeffaflık efektlerini kapatıyor, arka planda uygulama çalışmasını durduruyordu. Ayrıca önemli olmayan güncellemeleri durdurma gibi enerji tasarrufu yapmayı sağlayan değişiklikler de uyguluyordu. Yeni enerji tasarrufu modunda parlaklık etkilenmeyecek. Böylece kullanıcının pil tasarrufu moduna geçtiğini anlamaması ve normal kullanıma devam etmesi sağlanacak.

Adaptif enerji tasarrufu özelliği, Canary kullanıcılarında test edilmeye başladı. İsteğe bağlı olarak aktifleştirilebilecek bu yararlı özelliğin yılın ilerleyen dönemlerinde geniş çapta çıkış yapmasını bekliyoruz.