Windows 11'e Acil Durumlar İçin Yeni Bir Kurtarma Özelliği Geliyor: Bilgisayarlar Uzaktan Düzeltilebilecek!

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Microsoft, herhangi bir sebepten çöken bilgisayarları kurtarmak için "Hızlı Makine Kurtarma" (QMR) adındaki yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Microsoft, Windows 11 işletim sistemine sahip çöken bilgisayarları uzaktan onarmaya yardımcı olacak "Hızlı Makine Kurtarma" (QMR) adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni özelliğin hayata geçirilmesindeki amaç, bilgisayarlar açılmasa bile sorunları internet üzerinden otomatik olarak onarabilmek olacak.

Bilgisayarınız olur da bir sebepten çalışmaz hâle gelirse, bu sistem sizi özel bir kurtarma ekranına (WinRE) yönlendirecek. Buradan internete bağlanıp Microsoft’un sunduğu onarımları indirerek yaygın açılış problemleri çözülebilecek.

Bu yeni özellik neden bu kadar önemli?

Windows 11 QMR

Bu özellik ilk olarak 2024 sonunda tanıtılmış ve dünya çapında büyük etki yaratan "CrowdStrike krizi" sonrası geliştirilmeye başlanmıştı. Bilmeyenler için yaşanan o meşhur olayda bir güncelleme yüzünden milyonlarca bilgisayar çökünce, sistem yöneticileri cihazları tek tek onarmak zorunda kalmıştı. QMR sayesinde bu işlemler artık uzaktan yapılabilecek.

Yeni özellik şu an sadece Microsoft’un deneme kullanıcılarına (Windows Insider - Canary kanalı) sunulmuş durumda. Bu test kanalı, en deneysel olanı olduğundan kullanmayı düşünürseniz hatalarla karşılaşabilirsiniz. Özelliğin zamanla diğer test aşamalarından da geçerek tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.
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Kaynak : https://arstechnica.com/gadgets/2025/07/new-windows-11-build-adds-self-healing-quick-machine-recovery-feature
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