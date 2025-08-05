Bilgisayarda yaşanan sorunları çözmenin en iyi yollarından biri format atmaktır. Peki Windows ve Mac'te format nasıl atılır? Bilgisayar nasıl sıfırlanır? Adım adım anlattık.

Mac veya Windows fark etmeksizin bilgisayarların çoğu belli bir zaman geçtikten sonra sorun çıkarmaya başlayabilir. Format atmak da tam olarak burada devreye girer. Bilgisayarınız yavaş çalışıyor, sorun çıkarıyorsa en etkili yöntemlerden biri olan format atmayı kullanabilirsiniz. Peki Mac’te ve Windows’ta format nasıl atılır?

Bu içeriğimizde macOS ve Windows cihazlarda nasıl format atacağınızı detaylı bir şekilde açıklayacağız. Bu yöntemi kullanarak cihazınızdaki sorunları çözebilirsiniz. Ancak verilerinizi kaybedebileceğinizi de unutmamak gerek.

Format atmak nedir? Ne işe yarar?

Formatlamak olarak da bilinen format atma yöntemi, bir bilgisayarın sabit diskindeki verilerin silinerek işletim sisteminin yeniden kurulması işlemidir. Genellikle bilgisayarın yavaşlaması, virüs, sistemsel hatalar, yazılımsal problemler gibi nedenlerden dolayı format atma yöntemi tercih edilir. Format atıldıktan sonra dosyalar silinir, işletim sistemi yeniden yüklenir, bilgisayar fabrika ayarlarına döner.

Format atma işleminin birçok yararı vardır. Bunlar arasında performans artışı, virüslerden kurtulma, yazılım hatalarının giderilmesi, sıfırdan başlama, bilgisayarın performansının düzelmesi, gereksiz dosyalardan kurtulma gibi şeyler olabilir.

Format atmadan önce verilerinizin silineceğini unutmayın

Format atma yöntemi daha önce de söylediğimiz gibi bilgisayarınızdaki tüm verilerin silinmesine neden olur. Bu yöntemi denemeden önce bunu unutmamanız gerekiyor. Önemli verileriniz varsa yedeklemenizi öneriyoruz.

Format atmadan önce ne yapmalısınız?

Önemli dosyalarınızı mutlaka yenileyin. Bulut hizmetleri, harici disk gibi yöntemlere başvurabilirsiniz.

Gerekirse lisans anahtarlarınızı ve program kurulum dosyalarınızı saklayın.

Önemli şifreleri, kullanıcı adlarını saklayın.

Mac nasıl sıfırlanır?

Adım #1: Sistem ayarlarını açın.

Sistem ayarlarını açın. Adım #2: Kenar çubuğundan “Genel”i tıklayın.

Kenar çubuğundan “Genel”i tıklayın. Adım #3: Aktar veya Sıfırla’ya tıklayın.

Aktar veya Sıfırla’ya tıklayın. Adım #4: Tüm içerikleri ve Ayarları Sil kısmına tıklayın.

Tüm içerikleri ve Ayarları Sil kısmına tıklayın. Adım #5: Bir silme yardımcısı açıldığını göreceksiniz. Ekrandaki yönergeleri uygulayın, yedekleyip yedeklemek istemediğinizi seçin ve Mac’inizi silerek fabrika ayarlarına sıfırlayın.

macOS Ventura 13 ve üstü modellere sahipseniz yukarıdaki yöntemi kullanarak Mac cihazınızı silebilir ve fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Önemli verilerinizi yedeklemeyi unutmamanız gerektiğin hatırlatalım.

macOS’i yeniden yükleme nasıl yapılır?

Adım #1: macOS Kurtarma’dan başlatma için Mac'inizin kapalı olduğundan emin olun. Normal şekilde kapatamıyorsanız Mac'iniz kapanana kadar güç düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun.

macOS Kurtarma’dan başlatma için Mac'inizin kapalı olduğundan emin olun. Normal şekilde kapatamıyorsanız Mac'iniz kapanana kadar güç düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Adım #2: Güç düğmesini tekrar basılı tutun. Basılı tutmaya devam ettikçe Mac’iniz açılır ve başlangıç seçeneklerini yükler. "Başlangıç seçenekleri yükleniyor" veya Seçenekler simgesini gördüğünüzde güç düğmesini bırakın .

Güç düğmesini tekrar basılı tutun. Basılı tutmaya devam ettikçe Mac’iniz açılır ve başlangıç seçeneklerini yükler. "Başlangıç seçenekleri yükleniyor" veya Seçenekler simgesini gördüğünüzde güç düğmesini bırakın Adım #3: Seçenekler'i tıklayın. Kurtarılacak bir disk bölümü seçmeniz istenirse Macintosh HD gibi bir başlangıç diskini seçin. Ardından, Sonraki seçeneğini tıklayın.

Seçenekler'i tıklayın. Kurtarılacak bir disk bölümü seçmeniz istenirse Macintosh HD gibi bir başlangıç diskini seçin. Ardından, Sonraki seçeneğini tıklayın. Adım #4: Parolasını bildiğiniz bir kullanıcıyı seçmeniz istenirse kullanıcıyı seçin, Sonraki seçeneğini tıklayın ve bu Mac'te oturum açmak için kullandığı parolayı girin ve Kurtarma’dan başlatın.

Parolasını bildiğiniz bir kullanıcıyı seçmeniz istenirse kullanıcıyı seçin, Sonraki seçeneğini tıklayın ve bu Mac'te oturum açmak için kullandığı parolayı girin ve Kurtarma’dan başlatın. Adım #5: macOS Kurtarma'da gördüğünüz izlenceler listesinden macOS'i yeniden yükleme seçeneğini belirleyin. Sürdür'e tıklayın ve yönergeleri izleyin.

macOS Kurtarma'da gördüğünüz izlenceler listesinden macOS'i yeniden yükleme seçeneğini belirleyin. Sürdür'e tıklayın ve yönergeleri izleyin. Adım #6: Yükleyici, diskinizin kilidini açmanızı isterse Mac'inizde oturum açmak için kullandığınız parolayı girin.

Yükleyici, diskinizin kilidini açmanızı isterse Mac'inizde oturum açmak için kullandığınız parolayı girin. Adım #7: Yükleyici, "Macintosh HD" veya "Macintosh HD - Data" adlı disk bölümüne yükleme seçeneği sunuyorsa Macintosh HD'yi seçin.

Yükleyici, "Macintosh HD" veya "Macintosh HD - Data" adlı disk bölümüne yükleme seçeneği sunuyorsa Macintosh HD'yi seçin. Adım #8: Mac'inizi uyku moduna almadan veya aygıtın kapağını kapatmadan önce yüklemenin tamamlanmasını bekleyin. Mac'iniz yeniden başlatılabilir ve birkaç kez bir ilerleme çubuğu görüntülenebilir. Kurtarma modu, en son yüklenen macOS’in en güncel sürümünü yükleyecek.

Yukarıdaki adımları kullanarak Mac cihazınızda format işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemlerden önce Time Machine özelliğini kullanarak Mac cihazınızı yenileyebileceğinizin de altını çizelim.

Windows 10/11’de format nasıl atılır?

Adım #1: Windows 10 veya Windows 11 için ISO dosyasını indirin.

Windows 10 veya Windows 11 için ISO dosyasını indirin. Adım #2: Buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz Rufus’u kurun.

Rufus’u kurun. Adım #3: En az 8 GB kapasiteli bir USB belleği bilgisayarınıza takın. İndirdiğiniz ISO dosyasını Rufus’u kullanarak USB belleğe yazdırın.

En az 8 GB kapasiteli bir USB belleği bilgisayarınıza takın. İndirdiğiniz ISO dosyasını Rufus’u kullanarak USB belleğe yazdırın. Adım #4: Aygıt olarak USB belleği seçin ve önyükleme seçimi kısmından ISO dosyasını seçin ve gerekli kısımları onaylayarak başlat butonuna basın.

Aygıt olarak USB belleği seçin ve önyükleme seçimi kısmından ISO dosyasını seçin ve gerekli kısımları onaylayarak başlat butonuna basın. Adım #4: Bilgisayarın BIOS menüsünde ilk boot seçeneğini USB bellek yapın.

Bilgisayarın BIOS menüsünde ilk boot seçeneğini USB bellek yapın. Adım #5: Windows kurulum yönergelerini takip ederek kurulumu tamamlayın.

En sık kullanılan yöntemlerden biri olan Windows cihazlara USB’li format atma yöntemini bu şekilde uygulayabilirsiniz. Bu işlemden sonra tüm dosyalarınızın silinebileceğini unutmayın ve gerekli yedeklemeleri yapın.

Windows 11 sıfırlama nasıl yapılır?

Adım #1: Bilgisayarınızdan Ayarlar kısmına girin.

Bilgisayarınızdan Ayarlar kısmına girin. Adım #2: Sistem seçeneğine basın.

Sistem seçeneğine basın. Adım #3: Kurtarma menüsüne girin.

Kurtarma menüsüne girin. Adım #4: Açılan sayfadaki “Bu bilgisayarı sıfırlayın” seçeneğine basın.

Açılan sayfadaki “Bu bilgisayarı sıfırlayın” seçeneğine basın. Adım #5: Gerekli yönlendirmeleri takip ederek işlemi tamamlayın. Bu işlemden sonra cihazınız sıfırlanacak, yedeklemediğiniz dosyalar silinecek ve Windows yeniden yüklenecek.

Windows ve Mac modellerinde format atma ve sıfırlama işlemlerinin nasıl yapıldığını adım adım detaylıca açıkladı. Bu yöntemleri kullanarak cihazlarınızı formatlayabilir ve sorunları çözebilirsiniz.