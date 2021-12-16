Microsoft, Insider kullanıcıları için yayımladığı yeni Windows 11 güncellemesinde Denetim Masası’ndaki ‘Programlar ve Özellikler’ sayfasını kaldırdı. Bu sayfaya ulaşmak isteyen kullanıcılar, doğrudan Ayarlar’daki ‘Uygulamalar’ sayfasına yönlendirilmeye başladı.

Microsoft’un Windows işletim sisteminde yıllardır bizimle olan, bilgisayarımızda birçok temel ayarı yapabildiğimiz Denetim Masası, artık yavaş yavaş emekliliğe ayrılmaya başladı. Şirket, Windows 11 ile birlikte ses ayarı gibi bazı ayarları daha modern Ayarlar sayfasına taşırken, Denetim Masası’ndaki diğer ayarların da göçünü gerçekleştirmeye devam ediyor.

Windows 11’de Denetim Masası’ndan daha modern görünümlü olan Ayarlar sayfasına geçirilen en yeni sekme, “Programlar ve Özellikler” sekmesi oldu. Insider programına katılanlar için yayımlanan Windows 11 Insider Build 22523 sürümüyle birlikte artık Denetim Masası’nda bu seçeneğe tıkladığınızda Denetim Masası’ndan ayrılarak doğrudan Ayarlar’da ‘Uygulamalar’ sekmesine yönlendirileceksiniz.

Doğrudan Ayarlar sayfasına yönlendiriliyorsunuz:

Denetim Masası’ndaki sayfası kaldırılan “Programlar ve Özellikler”, gerçekten tam anlamıyla kaldırıldı. Öyle ki daha önce Çalıştır’a “shell:AppUpdatesFolder” yazdığınızda açılan “Yüklü Güncelleştirmeler” sayfası bile kaldırılmış durumda. Bu sayfa yerine de Windows, sizi yine Ayarlar’daki Uygulamalar sayfasına yönlendiriyor.

Microsoft, Windows 11 ile ilgili son haberini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen The Game Awards 2021 töreninde duyurmuştu. Şirket, etkinlikteki duyurusunda Android oyunların Windows için yayımlanacak bir Google Play Games uygulaması aracılığıyla Windows 11’e geleceğini açıklamıştı. Bakalım Microsoft, gelecekte Windows 11’de başka nasıl yenilikler sunacak..