Windows’ta Neden “Con” Adlı Bir Dosya Oluşturmak İmkânsız?

Eğer Windows kullanıyorsanız masaüstüne gidip “CON” adlı bir dosya oluşturmaya çalışırsanız hatayla karşı karşıya kalırsınız. Bu adın ne gibi bir özelliği var ki?

Windows’ta bir dosyanın adını “CON” yapmak isterseniz bunun mümkün olamayacağını biliyor muydunuz?

Artık biliyorsunuz. Sıra, “CON”un ne gibi bir anlamı olduğu ve neden dosya adlarına koyulamadığı konusunu aydınlatmakta.

“CON” gibi bazı isimler, bilgisayarın donanımında kullanılıyor.

Windows’taki eski bilgisayar sistemlerinden gelen “CON” ve diğer bazı isimlerin özel anlamları var. Bilgisayarın kendi cihazlarına işaret ettiğinden donanımıyla iletişim kurmak için kullanılıyor ve bu nedenle dosya ya da klasör adlarına koyulamıyor.

“CON” gibi özel isimleri ve anlamlarını sıralayacak olursak:

CON: Ekrana veya klavyeye işaret eder

Ekrana veya klavyeye işaret eder PRN: Yazıcıya işaret eder

Yazıcıya işaret eder AUX: Yardımcı cihaz, genelde seri port (eski bağlantı noktası)

Yardımcı cihaz, genelde seri port (eski bağlantı noktası) NUL: Veriyi yok eden bir cihaz

Veriyi yok eden bir cihaz COM1, COM2: Seri bağlantı noktaları (eski tip bağlantılar)

Seri bağlantı noktaları (eski tip bağlantılar) LPT1, LPT2: Paralel bağlantı noktaları (yine eski tip yazıcı bağlantıları)

İşte saydığımız tüm bu isimler, bilgisayarın donanımıyla etkileşime geçmesi için kullanıldığından aynı isimleri dosya adı yapmaya çalıştığınızda Windows bunun önüne geçmeye çalışıyor ve klasörleri adlandırmanızı kısıtlıyor.

İlla bu isimleri kullanacağım diyorsanız...

Evet, bahsettiğimiz isimleri dosya adı olarak normalde kullanamazsınız ancak illa kullanacağım diyorsanız bazı teknik yolları var. Mesela dosya yolunu girerken \\.\ ön eki ekleyebilirsiniz fakat bu gibi yöntemleri önermiyoruz çünkü dosya işlemlerinde problemlere yol açabilir.

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