Microsoft, sessiz sedasız bir kararla Filmler ve & TV mağazasının fişini çekti. Artık Xbox ve Windows kullanıcıları yeni film veya dizi satın alamayacak. Daha önceden alınan filmler ise kütüphanede yer almaya devam edecek.

Microsoft, Xbox konsolları ve Windows bilgisayarlar üzerinden erişilebilen Filmler ve TV mağazasını aniden kapattığını duyurdu. Bu karar, dijital içerik pazarında Microsoft’un yerini tamamen terk ettiği anlamına geliyor.

Yeni içerik satın alımları bugünden itibaren durdurulmuş olsa da, kullanıcıların daha önce satın aldığı filmler ve diziler erişilebilir olmaya devam edecek. Ancak bu içeriklere yalnızca Windows ve Xbox’taki “Movies & TV” uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Yeni içerik yok, geri ödeme de yok

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, satın alınan filmler HD çözünürlüğe kadar indirilebilir olacak. Ancak başka bir platforma taşıma seçeneği sunulmuyor. Yalnızca ABD’deki “Movies Anywhere” destekli içerikler için istisnalar geçerli olabilir.

Kullanıcıların merak ettiği en önemli konulardan biri de geri ödeme konusu oldu. Microsoft, mağaza kapansa da satın alınan içerikler için herhangi bir iade yapılmayacağını net şekilde belirtti.