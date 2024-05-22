The Witcher Dizisinden Liam Hemsworth'lü Yeni Kısa Fragman Geldi: Yorumlar Oldukça Sert

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Netflix, Geralt rolünde Liam Hemsworth'ü göreceğimiz The Witcher 4. Sezon'dan yeni kısa fragman geldi.

Netflix'in en popüler serilerinden biri, en popüler oyun serilerinden de biri olan The Witcher, başrolünde Henry Cavill ile yayın hayatına başlamıştı. Daha sonra yaratıcı ekip ile Cavill arasında yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı ünlü oyuncu seriden ayrılmıştı. Ondan boşalan role de Liam Hemsworth gelmişti. Netflix Türkiye, Hemsworth'ü rolde gördüğümüz bir kısa video paylaştı. 

Videoda yeni sezona dair çok da fazla detay görmüyoruz. Hemsworth Geralt rolünde karşımıza çıkarken Geralt'ın atı Roach'ı da bir kez daha görüyoruz. Öte yandan fragmana gelen ilk yorumlar, Hemsworth ve dizinin yeni sezonundan pek bir beklenti olmadığını gösteriyor. 

İşte o kısa fragman

İşte kısa fragmana gelen yorumlar:

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Yeni Geralt seçimi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
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