Netflix’in CD Projekt oyunlarından ve Andrzej Sapkowski’nin kitaplarından esinlendiği The Witcher dizisi, henüz 3. sezonun yayın tarihi belli değilken 4. ve 5. sezon onayını aldı.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin kitaplarından esinlenerek yapılan The Witcher üçlemesi, oyun serisi olarak o kadar başarılı oldu ki hem yapımcısı olan CD Projekt’in küçük bir stüdyodan dünya devine dönüşmesini sağladı hem de yepyeni bir fantastik dünyanın kurulmasına önayak oldu.

Bu fantastik evrenin potansiyelini gören Netflix de 2019 yılının sonunda Henry Cavill’ın başrolünde olduğu The Witcher dizisini yayınlamıştı. Dizi bazı Witcher severler tarafından oyuncu seçimleri nedeniyle sertçe eleştirilmişti. Dizinin ikinci sezonu da bolca eleştiri almış olmasına rağmen Netflix 3. sezonun çekimlerinin tamamlandığını duyurmuştu.

3. sezon çıkmadan 4. ve 5. sezonların onayı geldi bile

Pek çok fantastik dizi sever, The Witcher’ın 3. sezonunun final sezonu olabileceğini düşünürken Netflix, sessiz sedasız bir şekilde 4. ve 5. sezonlara onay verdi bile. Hatta dizinin 4. sezonunun hikayesi şimdiden hazır bile. Ayrıca bazı kaynaklardan gelecek sezonlar hakkında şimdiden bilgiler gelmeye başladı.

Pek çok kaynaktan gelen ortak bir dedikoduya göre Netflix, dizinin 4. ve 5. sezonlarını arka arkaya çekebilir. Netflix’in son zamanlarda Viking: Valhalla’da denediği bu yeni sistemden memnun kaldığını ve bunu tüm Netflix yapımlarında uygulamak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Tabii ki arka arkaya 2 sezonluk dizi çekmek hem prodüksiyon hem de oyuncular için oldukça zorlayıcı ancak daha önce yapıldığı ve olumlu sonuçlar alındığı için Netflix bu yöntemi tekrar deneyebilir gibi görünüyor. The Witcher’ın 3., 4. ve 5. sezonlarının yayın tarihileri ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

Netflix’in her yıl yaptığı Tudum etkinliği bu yıl da 24 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Umuyoruz bu etkinlikte The Witcher’ın 3 yeni sezonu hakkında bilgilendirmeler yapılır.