Wuhan'da Her Şeyin Normale Döndüğünü Gösteren 23 Fotoğraf

Yeni koronavirüs COVID-19 salgınının ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Hubei Eyaleti’ne bağlı Wuhan kentinde artık hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Salgının en kötü günlerini atlatan şehir yeniden dış dünyaya açılıyor.

Yeni koronavirüs COVID-19 salgınının ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Hubei Eyaleti’ne bağlı Wuhan kentindeki ilk vaka 2019 yılının Aralık ayının sonlarına doğru ortaya çıkmıştı. İlk vakanın görülmesinin ardından Çin yönetimi hızla, geniş bir karantina uygulaması başlatmıştı. Yaklaşık 3 ay süren karantina süreci kısa zaman önce sona erdi ve Wuhan’da hayat normale dönmeye başladı.

Nüfusu neredeyse 1 buçuk milyara yakın olan Çin’in en kalabalık kentlerinden biri olan Wuhan’da, binlerce kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmiş ve yönetim çok sıkı önlemler almak zorunda kalmıştı. Alınan önlemler işe yaramış olacak ki, Çin’de hayat artık yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Salgının etkilerini üzerinden atmaya başlayan şehirden ilk görüntüler yayınlandı.

Wuhan'da Her Şeyin Normale Döndüğünü Gösteren 27 Fotoğraf

Karayolları yeniden açıldı

Wuhan’a giriş ve çıkışın sağlandığı karayollarının açılmasıyla beraber pek çok işi şehirden çıkmaya başladı ve gişelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Uçuşlar başladı

8 Nisan 2020 itibarıyla Wuhan’a en yakın havalimanı olan Tianhe Havalimanı'nda uçuşlar başladı.

İlk uçak kutlaması

Yasakların kalkmasının ardından Tianhe Uluslararası Havalimanı'na ilk uçağın inişi, hortumlarla su sıkılarak kutlandı.

Doktorlar sevinç gözyaşlarıyla görev noktalarından ayrıldılar

Salgın nedeniyle başka eyaletlerden Wuhan’a yardıma gelen doktorlar, şehirden sevinç gözyaşlarıyla ayrıldılar.

Robot polisler göreve başladı

Wuhan'daki Tianhe Havalimanı'nda uçuşlar başlasa da tedbirler elden bırakılmıyor. Yolcu kontrolleri robot polisler tarafından yapılıyor.

Sıkı kontroller devam ediyor

Seyahat yasağı kalktıktan sonra Hankou Tren İstasyonu'na giren çıkan yolcuların kontrolleri sıkı bir şekilde devam ediyor. Isı ölçer kameralar, yolcuların vücut sıcaklıklarını kontrol ediyor.

Tam koruma ile gezen sivil yolcular

Hankou Tren İstasyonu'nda seyahat saatini bekleyen yolculardan bazılarının tüm vücut koruyucu kıyafetle gezdiği çoğu yolcunun da yalnızca maske takmakla yetindiği görüldü.

Fabrikalar da çalışmaya başladı

Karantinanın kalkmasıyla şehirdeki fabrikalar yeniden çalışmaya başladı ve Dongfeng Honda Fabrikası gibi pek çok fabrika salgından önceki üretim kapasitesine yeniden ulaştı.

Fabrikalarda sosyal mesafe korunuyor

Dongfeng Honda Fabrikası’nda çalışan işçiler yemek molalarında sosyal mesafeye dikkat ediyorlar.

Mesafe çizgilerle belirleniyor

23 Mart’ta yeniden çalışmaya başlayan Dongfeng Honda Fabrikası’nda sosyal mesafe, yere çekilen çizgilerle belirleniyordu.

Testler devam ediyor

Wuhan’da en yoğun inşaat çalışmalarının yapıldığı Vanda bölgesinde işçilere, mesai öncesi koronavirüs testi yapılıyor.

Sokaklar açılıyor

Karantinaya alınan sokaklardaki giriş çıkışı durduran engeller kaldırılıyor.

Halk maskesiz sokağa çıkmıyor

Hubei eyaletinin Xianning bölgesinden kalkan trene yetişmeye çalışan yolcular koronarivüse karşı önlem olarak maskesiz gezmiyorlar.

Marketlerde eldiven kullanılıyorlar

Karantina bitip alışveriş yapmaya başlayan halk, koronarivüse karşı önlem amacıyla alışveriş esnasında eldiven takmayı ihmal etmiyorlar.

Hastalar taburcu ediliyor

Şehirdeki son koronavirüs hastaları da taburcu edilmeye başladı.

Doktorlar şehirden ayrılıyor

Salgın nedeniyle başka eyaletlerden Wuhan’a yardıma gelen doktorlar, şehirden ayrılırken Çin Komünist Partis bayrağı önünde zafer pozu verdiler.

Geçici hastaneler kapandı:

Büyük bir hızla inşa edilerek tüm dünyayı şaşırtan hastaneler, salgının sona ermesiyle kapandı ve hastane personeli evlerine döndü.

Hastaneler dezenfekte edildi

Koronavirüs hastaları bir bir taburcu edilirken, salgına özel olarak ayrılan hastaneler de titizlikte dezenfekte edildi.

Dükkanlar yeniden açılıyor

Salgın nedeniyle kapanan bir dondurma dükkanı, ilk ziyaretçisini böyle ağırladı.

Taksiler yeniden çalışıyor

Taksiyle ulaşım hizmeti yeniden kullanıma açıldı, taksiciler eskisi gibi direksiyon başında.

Kuyruklar yeniden oluştu

Uzun süredir evlerinden çıkamayan halk, birikmiş işlerini halletmek için uzun kuyruklar oluşturdular.

İkinci dalgadan korkuluyor

Salgın şimdilik atlatılmış gibi görünse de uzmanlar, bumerang etkisi ile virüsün yeniden gelebileceğini ve ikinci dalga salgının oluşabileceğini düşünüyorlar.

Halk hala endişeli

Sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olmasına ve karantina şartları yumuşatılmasına rağmen çoğu Çinli hala sokağa çıkma konusunda endişeli.

Yeni koronavirüs COVID-19 salgınının ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Hubei Eyaleti’ne bağlı Wuhan kentinde karantina sona erdi, hayat yeniden normale dönmeye başladı. Dileriz en yakın zamanda başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya, eski sağlıklı günlerine geri döner.