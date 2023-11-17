X, LinkedIn Rakibi İş Bulma Özelliğini Kullanıma Sundu

Süper uygulama olmaya çalışan X, aylardır test ettiği iş bulma ve iş ilanı yayımlama özelliğini kullanıma sundu. Özellik, şimdilik sadece platformun web sürümü üzerinden kullanılabiliyor.

Elon Musk, X’i (Twitter) bir süper uygulamaya çevirmek için hamleler yapmaya devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda getirilmek istenen yeniliklerden biri de iş bulmayı ve iş ilanı paylaşmayı sağlayan bir özellikti.

X’i LinkedIn’e rakip yapacak özellik, ilk olarak yaz aylarında denenmeye başlamıştı. Dev platform, özelliği bugün kullanıma sunmaya başladı.

X’in iş özelliği, şimdilik sadece web üzerinden kullanılabiliyor

X’in LinkedIn benzeri özelliği, bugün itibarıyla çıkış yaptı. Kullanıcıların iş bulmasına ve işverenlerin ilan yayımlamasına izin veren araç, şimdilik sadece platformun web sürümü üzerinden kullanılabiliyor. Özelliğe erişmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Özelliği kullanmak için X hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Bunun ardından karşınıza “İş Arama” başlıklı bir sayfa çıkıyor. Burada da iki adet bölüm var. İlk kısım “Keyword”, yani anahtar kelime olarak isimlendirilmiş. Bu bölümden aradığınız pozisyonu yazabiliyorsunuz. Sağ taraftan ise iş aradığınız konumu ekliyorsunuz.

Arama yaptığımızda şimdiden birçok iş ilanının yayınlanmaya başladığını görüyoruz. Türkiye’den bazı şirketler platforma iş ilanları eklemiş. Ancak LinkedIn’deki gibi “kolay başvuru” gibi bir seçenek şimdilik yok gibi görünüyor. Bunun yerine üçüncü taraf sitelere yönlendiriliyorsunuz. Hatta bu durum X’in kendisine başvurmak isteyenler için bile geçerli. Platformun daha kolay bir başvuru yolu getirip getirmeyeceğin ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

X’in iş özelliğine dünya çapından da birçok şirketin katılmaya başladığını ekleyelim. Musk’ın kendi şirketleri X, SpaceX, Tesla ve Neuralink başta olmak üzere birçok dev firma buradan iş ilanı paylaşmış.

X, LinkedIn rakibi özelliğin ne zaman mobil için çıkış yapacağı konusunda "yakında" açıklaması yaptı. Özelliğin sadece bu tarz bir sayfa ile sınırlı kalmayacağını ekleyelim. Şirket, direkt olara platform içinde yer alan, profillerden ulaşılabilen ve gönderi gibi görünen “iş kartları”nı da test ediyor.