X, finansal hizmeti X Money'i kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Şirketin uygulama kodlarında bu yeni hizmete dair bazı detaylar gün yüzüne çıktı.

X, Elon Musk'ın daha önce açıkladığı gibi ödeme hizmetleri konusundaki planlarını daha da büyütüyor. Uygulama içindeki yeni kodlar, X kullanıcı adınıza özel fiziksel bir banka kartı sahibi olabileceğinizi ortaya çıkardı.

Mobil uygulama analizi yapan App Sensa'nın bulgularına göre X uygulamasına son zamanlarda banka kartıyla ilgili birçok yeni özellik eklendi. Sızıntılara göre X banka kartıyla gönderim takibi yapabilecek, kaybolduğunda ya da çalındığında bildirebilecek ve kartı kilitleyip PIN ayarlayabileceksiniz. Yani tam anlamıyla fiziksel bir banka kartı gibi çalışacak.

"Cashback" ve "ertelenmiş borç" gibi özellikler de bulunacak

Kodlarda ayrıca "cashback" (alışverişten geri ödeme) ve "ertelenmiş borç" gibi özelliklere de yer verilmiş. Sanal kartınızı fiziksel karttan bağımsız olarak kapatabilme gibi detaylar da dikkat çekiyor. Kartın Visa, MasterCard ve American Express ile çalışabileceği de belirtiliyor ve gelecekte farklı hizmetlerle de anlaşılabilir.

Ocak ayında X CEO’su Linda Yaccarino, Visa ile yapılan ortaklığı duyurmuştu. Bu ortaklık sayesinde kullanıcılar, Visa Direct ile X Money hesaplarına anında para aktarabilecek. Ayrıca bu sistem, kullanıcıların banka kartlarıyla arkadaşlarına para göndermesine ve banka hesaplarına hızlıca para çekmesine olanak tanıyacak.

X Money'in kesin olarak ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil ama bu yılın sonuna doğru resmî duyuruların yapılması bekleniyor. Tabii ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı da şimdilik merak konusu.