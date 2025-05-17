Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce geçtiğimiz Ocak ayında dile getirdiği küçük yaştaki çocuklara yönelik sosyal medya yasağı konusuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Bugün Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde (MTTB) düzenlenen "MTTB Milli Teknoloji Akademisi"nde konuşma gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, daha önce de değindiği sosyal medya düzenlemesiyle ilgili birtakım detaylar paylaştı.
"13 yaş altı sosyal medyaya hiçbir şekilde girmemeli."
Çocuklara yönelik getirmeyi planladıkları sosyal medya yasağıyla ilgili olarak çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, 13-16 yaş arasındakilerin sosyal medyaya girecekse bile ailesinin iznine tabi olması gerektiğini söyledi.
"Genç kardeşlerimizin VPN kullanmasını tavsiye etmiyoruz."
Günümüzde gençlerin yasaklı uygulama ve internet sitelerine girmek için VPN hizmetlerini kullanmasını eleştiren Bakan Uraloğlu, bu konuyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:
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