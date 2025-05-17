Bakan Uraloğlu, çocuklara yönelik sosyal medya yasağı üzerinde bir süredir çalıştıklarını ve en kısa sürede hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce geçtiğimiz Ocak ayında dile getirdiği küçük yaştaki çocuklara yönelik sosyal medya yasağı konusuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Bugün Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde (MTTB) düzenlenen "MTTB Milli Teknoloji Akademisi"nde konuşma gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, daha önce de değindiği sosyal medya düzenlemesiyle ilgili birtakım detaylar paylaştı.

"13 yaş altı sosyal medyaya hiçbir şekilde girmemeli."

Çocuklara yönelik getirmeyi planladıkları sosyal medya yasağıyla ilgili olarak çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, 13-16 yaş arasındakilerin sosyal medyaya girecekse bile ailesinin iznine tabi olması gerektiğini söyledi.

"Ne düşünüyoruz? 13-16 yaş arasındaki bir gencimiz girecekse ailesinin iznine tabi olsun, 13 yaşın altında hiçbir şekilde girmesin' diyoruz. Gerçekten de girmemeli, enerjisini doğru yere harcamalı. Bununla ilgili çalışmalarımız var. 'Bunu nasıl yaparız' diye sosyal platformları ile konuştuk. Meta bunu biraz da bizim telkinlerimiz ile hayata geçirdi. İnşallah biz de bununla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız."

"Genç kardeşlerimizin VPN kullanmasını tavsiye etmiyoruz."

Günümüzde gençlerin yasaklı uygulama ve internet sitelerine girmek için VPN hizmetlerini kullanmasını eleştiren Bakan Uraloğlu, bu konuyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"En gelişmiş ülkelerin bu konuda biraz daha duyarlı olduğunu söylemek isterim. Yasaklamadan disipline etmeye kadar birçok iş yapıldı. Biz de bu noktada gerekli uygulamaları hayata geçirmiş olacağız. Burada bazı engellemeler yapıyoruz. Özelikle genç kardeşlerimiz VPN kullanıyor. Yasal olmayan VPN kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz."

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