Pazartesi günü neredeyse tüm gün boyunca erişilemeyen X'in arkasındaki saldırıya yönelik siber güvenlik uzmanlarından açıklama geldi.

X (eski adıyla Twitter) Pazartesi gününden bu yana bir dizi erişim sorunu ile boğuşuyor. Peki bu sorunların arkasında tam olarak ne var?

Kimi zaman tarayıcıdan kimi zaman mobilden girmeye çalıştığımızda bugün bile nadiren de olsa erişim sorunları yaşadığımız X, asıl sorunu Pazartesi günü yaşamıştı. Neredeyse tüm gün boyunca kapalı kalan platformla ilgili Elon Musk, saldırının “büyük ve koordineli” bir grup veya ülke tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Uzmanlar DDoS saldırısı olduğu konusunda hemfikir

Siber güvenlik uzmanları, X’in karşı karşıya kaldığı saldırının DDoS saldırısı olduğunu belirtiyor. DDoS saldırılarının tam olarak ne olduğunu ve kolaylıkla yapılabildiğini bilsek de saldırının kaynağı konusunda kesin bir sonuca varmak zor.

Elon Musk, saldırının Ukrayna IP adreslerinden geldiğini iddia etse de uzmanlar bunun kesin bir kanıt oluşturmadığını söylüyor. Ağ bağlantı şirketi Zayo’nun güvenlik sorumlusu Shawn Edwards, saldırganların gerçek konumlarını gizlemek için VPN’ler, proxy ağları ve ele geçirilmiş cihazlar kullanabileceğini belirtiyor.

Yaşanan durumun sebebi X'in güvenlik zaafiyeti

Saldırı, X’in DDoS koruma altyapısındaki eksiklikleri de gözler önüne sermiş durumda. Siber güvenlik analistleri, X’in bazı kaynak sunucularının Cloudflare DDoS koruması arkasında yeterince korunmadığını belirlerken, bu durum saldırganların sistemin zayıf noktalarını doğrudan hedef almasına olanak sağladı

Elon Musk, saldırının neden bu kadar etkili olduğunu “çok fazla kaynakla yapıldığı” şeklinde açıklasa da bazı uzmanlar bu konuda da saldırının başarısını X’in güvenlik zaaflarına bağlıyor.

Saldırının arkasındaki aktörler tespit edilebilmiş değil

Şimdilik saldırıyı doğrudan üstlenen bir grup veya ülke olmadığından ve resmî bir tespit de yapılamadığından net bir şey söylemek güç ancak Elon Musk'ın doğrudan yalan söylediğini de şu aşamada söylemek mümkün değil.

Peki sizce bu saldırının arkasında tam olarak ne veya kimler vardı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.