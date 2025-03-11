Elon Musk'ın serveti, sadece 1 günde 29 milyar dolar geriledi. Bunun nedeni, Tesla hisselerinde dün yaşanan devasa düşüş.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, Elon Musk nedeniyle oldukça kötü bir dönemden geçiyordu. Öyle ki Musk’ın son zamanlardaki hareketleri ve ABD hükûmetindeki yeri nedeniyle ülke genelinde protestolar vardı. Bu da Tesla hisselerinin ciddi oranda düşmesine neden olmuştu. Buna Trump’ın izlediği politikalar, resesyon endişesi gibi şeyler de eklenince hisseler iyice dibe çakılmıştı.

Pazartesi günü Tesla hisseleri %15 civarında kadar düşüş gösterdi ve şirketin milyarlarca dolar değer kaybetmesine neden oldu. Şu anda 222 dolardan işlem görüyor. Hâliyle bu durum, Musk’ın servetine de yansıdı.

Elon Musk’ın serveti bir günde 29 milyar dolar düştü

Tesla hisselerinde yaşanan devasa düşüş, dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Elon Musk’ın servetini de etkiledi. Musk, pazar günü itibarıyla 330 milyar dolar civarı servete sahipti. Pazartesi bu miktar 301 milyar dolara kadar geriledi. Bloomberg’e göre şu anda da hâlâ 301 milyar dolar seviyesinde.

Bu da Musk’ın sadece 1 gün içinde 29 milyar dolarlık inanılmaz bir para kaybettiği anlamına geliyor. Servetinin %6,7 oranında düştüğünü söyleyebiliriz. Tesla’nın %15’lik düşüşünün 2020’den bu yana yaşadığı en büyük tek günlük düşüş olduğunu da belirtelim. Yani şirket için durum bayağı endişe verici.

Tesla ve Musk protestoları duracak gibi değil. Yatırımcılar da Musk’ın şirkete odaklanmadığını, onun yerine Washington’da hükûmete çok zaman harcadığını düşünüyor. Eğer böyle devam ederse hem Musk hem de Tesla’yı daha kötü günler bekliyor olabilir.