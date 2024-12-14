Yeni ortaya çıkan bir özelliğe göre X, yakında kullanıcıların sadece X Premium abonelerinin görebileceği paylaşımlar yapmasına izin verecek.

Elon Musk, dünyanın en popüler mikro blog sitesi Twitter'ı satın alıp X'e dönüştürdüğünden bu yana en önemli amaçlarından biri mümkün olduğunca fazla kullanıcıyı X Premium abonesi yapmak. Bu, Musk amacına ulaştığında her ay milyarlarca dolarlık sabit gelir anlamına geldiğinden anlaşılabilir bir hedef ancak Musk'ın şu ana kadar atmış olduğu her adım reklam verenleri kaçırmakla sonuçlandı.

Görünen o ki Elon Musk, kullanıcıları X Premium'a abone yapmak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Nima Owji tarafından yapılan paylaşıma göre yeni özellik ile sadece X Premium abonesi kişilerin görebileceği paylaşımlarda bulunmak mümkün olacak. Bir anlamda Elon Musk, platformu ücretli hale getirmese de paylaşımları görmeyi ücretli hale getirmiş olacak.

Sadece X Premium kullanıcılarının görebileceği paylaşımlar geliyor

Tabii burada merak edilen konu Elon Musk'ın X Premium kullanıcılarına özel paylaşımlarda bulunmak için insanları nasıl ikna edeceği. Halihazırda bir tweet ne kadar fazla görüntülenme alırsa paylaşım sahibi o kadar yüksek kazanç sağlıyor. X Premium kullanıcılarına özel paylaşım yapmanın kullanıcılar için bir avantajı olmadığı noktada özelliğin işlevini kaybedeceği aşikar.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Elon Musk, X'in tek sahibi olduğundan net bir gelir kapısı haline getirmek istiyor ancak kullanıcıları X Premium abonesi olmaya zorlaması ve diğer sosyal medya platformlarından çok farklı politikalar izlemesi Musk'ın reklam verenlerle arasını epey açmıştı. X'e girme sebebi olan paylaşımların Premium kullanıcılara özel hale gelmesiyle ya Premium kullanıcı sayısı artacak ya da genel kullanıcı sayısında ciddi bir düşüş yaşanacak.