X, Türkiye'de Kaç Aktif Kullanıcısı Olduğunu Açıkladı

Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X, resmî Türkiye hesabından yaptığı açıklama ile ülkemizdeki aktif kullanıcı sayısını duyurdu.

Geçmişte Twitter adıyla hayatımıza giren ancak Elon Musk'ın platformu satın almasının ardından ismi değişen X, 2022 yılından bu yana ilk defa resmî Türkiye hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımla birlikte platformun Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısı da belli oldu.

Uzun süren tartışmaların ardından kısa bir süre önce Türkiye'ye bir temsilci atayan X, bu atama sonrasında Türkiye'de daha aktif bir rol üstlenmeye karar vermiş gözüküyor. X'in açıkladığı kullanıcı sayısı 21,7 milyon oldu. X, Türkiye'nin vazgeçilmez oıduğunu ifade etti.

İşte X'in o tweeti

"Türkiye'de 21,7 milyon aktif kullanıcısı ile X'in topluluğu vazgeçilmezdir."

Resmî hesaptan yapılan açıklamaya göre platformun Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısı 22 milyona yaklaşmış durumda. Hesaptan paylaşılan bir sonraki gönderide ise “Merhaba Türkiye! Görüşmeyeli uzun zaman oldu! Heyecan verici güncellemeler ve özellikler için takipte kalın” ifadeleri yer aldı. Bu da platforma gelecek yeni özelliklerin de önümüzdeki dönemde Türkiye'ye test edilebileceğini akıllara getiriyor.

Geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, platformun geçen hafta Türkiye'de temsilcilik açtığını belirtmişti. Temsilciliğin açılmasından hemen sonra da BTK'nın Resmî Gazete'de yayımlanan kararı ile X'e uygulanan reklam yasağı da kaldırılmıştı.

21,7 milyon aktif kullanıcı sayısı X'i Türkiye'deki en çok kullanılan beşinci sosyal medya platformu konumuna getiriyor. Türkiye'de en çok kullanıcıya sahip platform YouTube olurken onu Instagram, Facebook ve TikTok takip ediyor.