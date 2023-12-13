PlayStation, 2023 yılının kapanışı için özel, kişiselleştirilmiş Wrap-Up içeriklerini paylaşmaya başladı. Böylece oyun severler, yıl boyunca elde ettikleri başarıları hatırlayabilecek.

2023 yılı, PlayStation oyunları açısından oldukça bereketli bir yıl oldu. Marvel's Spider-Man 2, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Final Fantasy XVI gibi pek çok yapım, oyuncuların keyifli bir yılı geride bırakmalarını sağladı.

Şimdiyse PlayStation ekibinden yıl boyunca neler yaptığınızı yeniden hatırlatacak bir hamle geldi. PlayStation, 2023 Wrap-Up'ları paylaşmaya başladı. Spotify ve YouTube Music gibi platformlardaki özet sistemine benzeyen Wrap-Up, yıl boyunca gerçekleştirdiğiniz oyun aktivitelerinizin kısa bir özetini sunuyor.

PlayStation, geçtiğimiz yılın oyun deneyimlerini paylaşıyor

PS4 ve PS5 kullanıcıları, bugünden itibaren kendi hesapları üzerinden giriş yaparak Wrap-Up'larına erişebilecekler. Bu deneyimde kullanıcılar, yıl boyunca elde ettikleri başarıları görebilecekler. Örneğin en çok oynanan oyun, kazanılan başarımlar, aylık oyun verileri, kişiselleştirilmiş oyun tarzı gibi bilgiler bu Wrap-Up'larda yer alacak.

Bu yıl PlayStation, bu Wrap-Up'lar için özel oluşturulan kartları da sosyal medyadan paylaşabilecek. Ayrıca Wrap-Up yapan kullanıcılar, PlayStation Stars dijital koleksiyon ürünlerini toplayabilecekler. Bu koleksiyon ögeleri arasında Marvel's Spider-Man Spider-Bot gibi özel ögeler, özel avatarlar bulunuyor.

Son yıllarda pek çok farklı platform, benzer şekilde yıl boyu aktivitelerimizi görselleştirip önümüze döküyor. Böylelikle hem biz geçtiğimiz yılı görebiliyoruz, hem de firmalar sosyal medyada daha fazla görünürlük elde ediyorlar. Bu yüzden de her yıl daha fazla firma bu türden Wrap-Up içerikleri oluşturuyor.

PlayStation Wrap-Up özelliğini kullanmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.