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Efsane Xbox 360 Oyunları PC’ye Geliyor: İşte İlk Bilgiler

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Microsoft’un Xbox 360 oyunlarını PC’ye getireceği görüldü. Xbox’ta da tamamen dijitale geçiş mi başlıyor?

Efsane Xbox 360 Oyunları PC’ye Geliyor: İşte İlk Bilgiler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son zamanlarda oldukça kötü bir dönemden geçen Xbox, şimdi de Sony’e benzer bir hamleyle gündeme geldi. Microsoft’un, konsol tarihinin en efsanevi dönemlerinden birini doğrudan PC’ye taşımak üzere dev bir adım atacağı öne sürüldü.

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Ortaya çıkan son belgeler, firmanın Xbox 360 oyunlarını PC ve taşınabilir el konsollarında çalışacak şekilde geri dönük uyumluluk kapsamına dahil edebileceğini gösteriyor.

İçerikten Görseller

Efsane Xbox 360 Oyunları PC’ye Geliyor: İşte İlk Bilgiler
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Sony’den sonra Xbox da mı tamamen dijitale yöneliyor?

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Sony, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada 2028 itibarıyla fiziksel oyunları bırakacağını ve tamamen dijitale geçiş yapacağını açıklamıştı. Xbox’ın Xbox 360 oyunlarını PC’ye getirme hamlesi de direkt olarak benzer bir stratejinin habercisi olabilir.

Bu bilgiler, Microsoft’un oyun geliştiricileriyle paylaştığı son belgelerde ortaya çıktı. Geliştiricilerin; Xbox 360 oyunlarını PC, taşınabilir sistemler ve PC oyunlarını da çalıştıracağı belirtilen yeni nesil "Project Helix" konsolu üzerinde oynatabilmek adına geriye dönük uyumluluk programına dahil edebileceği ifade edildi. Şirketlerin bu oyunlar için PC tarafında kendi fiyatlarını belirleyebileceği ve dilerlerse yapımlarını doğrudan Game Pass kütüphanesine ekleyebilecekleri de eklendi.

Satın alınan bir oyunun Xbox ekosistemindeki tüm cihazlarda erişilebilir olmasını sağlayan Xbox Play Anywhere desteğinin de bu süreçte aktif olması bekleniyor. Tek bir satın alımla oyuna her platformdan erişim imkanı sunulması, oyuncular açısından oldukça pratik bir deneyim yaratacaktır. Microsoft'un bu programı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kademeli olarak kullanıma sunmayı hedeflediği gelen bilgiler arasında.

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