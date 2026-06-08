Yaz aylarının başlamasıyla oyun etkinlikleri de geldi çattı. Birkaç gün önce gerçekleştirilen Summer Game Fest’in ardından dün akşam da Xbox Games Showcase 2026 gerçekleştirildi. Bu etkinlikte de Xbox için yayımlanacak birçok yeni oyunun duyurusu yapıldı, yeni fragmanlar paylaşıldı.
Biz de bu içeriğimizde Xbox Games Showcase etkinliğinde yapılan tüm duyuruları ve paylaşılan fragmanları sizler için derledik. Duyurular arasındaki en önemli noktalardan biri şirketin çoklu platform yaklaşımından uzaklaşıp özel oyunlara yeniden dönecek olması. Gears of War: E-Day’den Fable’a, Halo: Campaign Evolved’dan Persona 4’e kadar birçok oyundan fragmana gelin bakalım.
Gears of War: E-Day, 8 Ekim'de Xbox'a özel olarak geliyor
Fable
Persona 6
Persone 4 Revival
Resonance: A Plague Tale Legacy, 27 Ağustos'ta geliyor
Halo: Campaign Evolved, 28 Temmuz'da geliyor
Call of Duty: Modern Warfare 4'te yer alacak DMZ modu
Clockwork Revolution
DOOM: The Dark Ages | Revelations 7 Temmuz'da geliyor