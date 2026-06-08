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Xbox Games Showcase 2026 Gerçekleştirildi: İşte Tüm Duyurular ve Fragmanlar

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Xbox Games Showcase dün gerçekleştirildi. İşte yapılan duyurular ve paylaşılan fragmanlar.

Xbox Games Showcase 2026 Gerçekleştirildi: İşte Tüm Duyurular ve Fragmanlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yaz aylarının başlamasıyla oyun etkinlikleri de geldi çattı. Birkaç gün önce gerçekleştirilen Summer Game Fest’in ardından dün akşam da Xbox Games Showcase 2026 gerçekleştirildi. Bu etkinlikte de Xbox için yayımlanacak birçok yeni oyunun duyurusu yapıldı, yeni fragmanlar paylaşıldı.

Biz de bu içeriğimizde Xbox Games Showcase etkinliğinde yapılan tüm duyuruları ve paylaşılan fragmanları sizler için derledik. Duyurular arasındaki en önemli noktalardan biri şirketin çoklu platform yaklaşımından uzaklaşıp özel oyunlara yeniden dönecek olması. Gears of War: E-Day’den Fable’a, Halo: Campaign Evolved’dan Persona 4’e kadar birçok oyundan fragmana gelin bakalım.

Gears of War: E-Day, 8 Ekim'de Xbox'a özel olarak geliyor

Fable

Persona 6

Persone 4 Revival

Resonance: A Plague Tale Legacy, 27 Ağustos'ta geliyor

Halo: Campaign Evolved, 28 Temmuz'da geliyor

Call of Duty: Modern Warfare 4'te yer alacak DMZ modu

Clockwork Revolution

DOOM: The Dark Ages | Revelations 7 Temmuz'da geliyor

Minecraft Dungeons II, 29 Eylül'de geliyor

Yeni Hellblade oyunu Senua: A Bold New Step

Spyro: A Realm Beyond

State of Decay 3'ten ilk oynanış fragmanı

Bad Magpie

Castlevania: Belmont’s Curse

Crazy Taxi 2027'de geri dönüyor

JOIN US

Metro 2039'dan ilk oynanış fragmanı

Valor Mortis

Vivarium

Wo Long 2: Wings of Ember

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