Xbox Game Pass aboneleri, bu hafta sonu boyunca toplam değeri 850 TL'ye yakın 2 oyunu bedavaya deneyebilecek.

Microsoft, her hafta Xbox’ta “Free Play Days” ismi altında hafta sonları boyunca belli oyunları ücretsiz deneme kampanyası sunuyordu. Bu etkinliğe genellikle Game Pass aboneleri erişebilirken bazen herkes için de geldiğini görüyorduk.

Şimdi ise bu hafta sonu ücretsiz olarak erişilebilecek oyunlar belli oldu. Game Pass aboneleri, pazartesiye kadar toplam değeri 848 TL olan 2 oyunu bedavaya deneyebilecek.

Bu hafta sonu Xbox’ta ücretsiz olan oyunlar

Oyun Normal fiyatı Moving Out 2 349 TL Crime Boss: Rockay City 499 TL

Yukarıda gördüğünüz oyunları 14 Nisan Pazartesi gününe kadar ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz.

Ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.