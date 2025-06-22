Meta ve Microsoft ortaklığında geliştirilen Xbox sanal gerçeklik gözlüğü Xbox Quest 3S'in görüntüleri sızdırıldı. İddiaya göre cihaz, önümüzdeki birkaç gün içinde tanıtılacak.

Microsoft, Xbox tarafında son zamanlarda hamlelerini iyice artırmış ve artık sadece konsol odaklı ilerlemeyeceğini göstermişti. ASUS ile birlikte geliştirilen ROG Xbox Ally el konsolları da bunun son örneğiydi. Şimdi ise şirketin bir başka ortakla geliştirdiği bir ürünün görselleri ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre Microsoft, Xbox’taki çoklu platform yaklaşımı nedeniyle yakında Meta ile de ortaklığa gitti. Meta, Quest modelleri ile sanal gerçeklik konusunda en önde gelen firmalardan biri. Sızan görüntü ise iki şirketin ortaklığında geliştirilen Xbox temalı bir Quest VR gözlüğü içeriyor.

Xbox Quest 3S isimli cihaz böyle gözükebilir

Sızıntıya göre Meta ve Microsoft, önümüzdeki hafta içinde “Xbox Quest 3S” ismi verilen bu yeni sanal gerçeklik gözlüğünü tanıtabilir. Gözlüğün sızan görüntülerine baktığımızda temel anlamda Meta Quest tasarımını benimsediğini görebiliyoruz. Ancak üst kısmında bir Xbox logosu yer alıyor. Ayrıca kontrolcüleri de Xbox oyun kumandalarından ilham almış.

Kutunun da görüntüleri var. Kutuya baktığımızda cihazın hâlihazırda satışta bulunan Quest 3S modelinin Xbox’a özel olarak geliştirilen bir sürümü olacağını görüyoruz. Yani tamamen yeni bir modelden ziyade Xbox için geliştirilen bir 3S olacak.

Bazı detayları da sızdırıldı:

Bazı detayları da sızmış durumda. İddiaya göre cihaz, 399 dolara satışa sunulacak. Buna ek olarak 3 aylık Game Pass aboneliği ve 128 GB’lık hafıza ile gelecek. Söylentiler doğru çıkarsa 24 Haziran günü, yani önümüzdeki hafta içinde tanıtılma ihtimali var. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.

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