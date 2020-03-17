Xbox Series X'in Kontrol Cihazındaki Değişiklikler Açıklandı

Microsoft'un Xbox Series X'in donanım özelliklerini açıklamasının ardından, konsol üreticisinin kıdemli tasarımcısı yeni nesil konsolun kontrol cihazının özelliklerinden bahsetti.

Microsoft'un dün yeni nesil konsolu Xbox Series X'in tüm teknik özelliklerini açıkladığını sizlere bildirmiştik. Konsol üreticisinin kıdemli tasarımcısı Ryan Whitaker, Xbox Series X'in kontrol cihazındaki değişiklikleri de açıkladı.

Ryan Whitaker, Xbox Newswire'a verdiği bir röportajda, tasarım açısından çok fazla değişikliğe uğramayan kontrol cihazındaki bazı önemli farklılıkları ortaya koydu. Ryan'a göre Xbox topluluğu kontrol cihazının tasarımına çok alıştı ve bu nedenle, değişikliklerin daha çok işlevsel olması gerekiyordu.

Öncelikle Xbox Series X'in kontrol cihazı küçük ellere sahip olan insanlar için tutuşu kolaylaştırıyor. Tasarım ekibi bunu gövdeyi daha yuvarlak hatlı tasarlayarak ve tetik düğmelerinin etrafındaki parçaları azaltarak yaptı. Ayrıca tetik tuşlarına standart Xbox One denetleyicilerinde bulunmayan dokunsal nokta deseni eklendi.

Yeni D-pad, Xbox Elite'teki iki değiştirilebilir tasarımı da yansıtacak şekilde tasarlandı. D-pad, orta kısmında başparmağın daha rahat oturmasına izin veren derin bir noktaya sahip. Bu tasarım, yukarı, aşağı, sola ve sağa basmayı kolaylaştırırken, aynı zamanda çapraz basmayı da daha rahat hale getiriyor.

Yeni kontrol cihazında artık Görünüm ve Menü düğmelerinin orta alt tarafında Paylaş düğmesi yer alıyor. Paylaş düğmesinin pratikte nasıl çalışacağı tam olarak açık değil ancak Whitaker, ekran menülerine gerek kalmadan görüntü kaydedilmesini sağlayacağını belirtiyor.

Kontrol cihazı, daha hızlı bağlantılara izin vermek için birden fazla Bluetooth cihazını hatırlama ve eşleştirmeyi daha kolay hale getirmeyi sağlayan Bluetooth Low Energy özelliğine sahip. Ayrıca eşleştirme ve bağlantı için bir USB-C bağlantı noktası var. Microsoft kablosuz kullanımda gecikmeyi düşürmek için de geliştirmeler yaptı.

Xbox One kontrol cihazının Xbox Series X üzerinde çalışacağını zaten biliyorduk. Ayrıca Xbox Series X'in kontrol cihazının PC, Android ve iOS cihazlarının yanı sıra Xbox One'da da destekleneceği doğrulandı.