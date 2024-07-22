Xiaomi'nin ekim ayında duyurması beklenen 15 Pro isimli amiral gemisi telefonunun bazı özellikleri ortaya çıktı. Telefon, devasa bir bataryaya ve oldukça etkileyici hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir 15 serisi telefonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Eğer beklentiler gerçek olursa Xiaomi 15 ile Xiaomi 15 Pro isimli modeller, ekim ayı içerisinde duyurulacaklar. Gelen son haberler ise Xiaomi 15 Pro'nun bazı teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

Xiaomi'nin amiral gemisi statüsündeki telefonları, her yıl büyük ilgi görüyorlar. Bu yıl da benzer bir durum yaşanacak gibi görünüyor. Çünkü Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcilerle çalışan ilk telefonlar olarak kayıtlara geçecekler. Ancak bundan daha fazlası var.

Xiaomi 15 Pro, 6.000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek!

Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station'ın Weibo'da yaptığı son paylaşıma göre Xiaomi 15 Pro, 6.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile eşleştirilecek. Ayrıca bu büyük batarya, 90W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Böylelikle tüketiciler için oldukça etkileyici bir deneyim sunulmuş olacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 15 Pro, 2K çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.73 inç boyutlu bir ekranla donatılacak. Üç adet 50 MP çözünürlük sunan kamera ile eşleştirilecek telefon, su ve toza karşı dayanıklılık için IP69 sertifikası ile donatılacak.