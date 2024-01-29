Çıkışına daha aylar olan Xiaomi 15 serisi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Son söylentilere göre cihazın işlemcisi 4. Nesil Snapdragon 8 olacak.

Xiaomi 15 serisi ile ilgili iddialar, Çin'in mikroblog sitesi Weibo'da Smart Pikachu kullanıcı adlı bir kişi tarafından paylaşıldı. Söylentiye göre Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli oldukça iddialı bir donanımla gelecek. En çok dikkat çeken nokta ise Snapdragon 8 Gen 4 işlemciye sahip olacak olması.

İşte Xiaomi 15'in muhtemel özellikleri

Aralık 2023'te bir başka teknoloji muhbiri olan Digital Chat Station, Xiaomi 15'in 6.36 inçlik 120 Hz ekran yenilenme hızına sahip OLED ekrana sahip olacağını öne sürmüştü. Smart Pikachu da ekranın 1,5K çözünürlük sunacağını ifade etti. Daha önceki söylentilere göre Xiaomi 15 serisinin seri üretimi Eylül 2024'te başlayacak. Bu durumda cihazın raflarda yerini alması için ekim ayını beklemek gerekebilecek.

Xiaomi 14 ilk olarak firmanın menşei ülkesi olan Çin'de piyasaya sürülmüştü. O model de Ekim 2023'te satışa çıkmıştı. Bu yılın amiral gemisi modeli için de benzer bir tarih bekleyebiliriz. Xiaomi böylece Samsung ve Apple gibi firmalarda doğrudan rekabete de girmeyerek pazardaki konumunu da korumayı amaçladığı için benzer bir stratejiye devam edebilir. Elbette ki bu iddialara biraz şüpheci yaklaşmakta da fayda var.

Bu sızıntılar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 15'ten beklentileriniz neler? Yorumlarınızı bekliyoruz.