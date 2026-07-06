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Xiaomi'nin Sevilen Markası Civi İptal Edildi! İşte Nedeni

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Tasarım ve kamera odaklı olmasıyla bilinen Xiaomi Civi serisinin tamamen fişi çekildi.

Xiaomi'nin Sevilen Markası Civi İptal Edildi! İşte Nedeni
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Xiaomi, bünyesinde birçok farklı marka ve seri bulunduruyordu. Civi de bunlardan biriydi. Civi altında çok sayıda telefonun şimdiye kadar piyasaya sürüldüğünü görmüştük. Ancak sektörde aylardır bu markanın sonunun geldiğine dair iddialar vardı.

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Şimdi ise konu hakkında beklenen haber geldi. Sektörün en güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, bir kullanıcıya verdiği yanıtta Xiaomi’nin Civi’nin fişini çektiğini doğruladı.

İçerikten Görseller

Xiaomi'nin Sevilen Markası Civi İptal Edildi! İşte Nedeni
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Civi serisi sona erdi

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Aslında 2026'nın şubat ayında paylaşılan bazı sızıntılarda, Xiaomi Civi 6 modelinin iptal edilmediği; aksine 200 MP kamera, Snapdragon 8 Elite yonga seti ve bir yapay zekâ butonuyla geleceği iddia edilmişti. Ancak Digital Chat Station, bunun doğru olmadığını ve Xiaomi’nin Civi serisini sona erdirdiğini ifade etti. Geri döndürmek için herhangi bir çalışma olmadığını da ekledi.

Xiaomi Civi serisi, ilk olarak 2021 yılında ince gövde yapıları, kavisli ekranları ve portre odaklı ön kamera yetenekleriyle yaşam tarzı segmentini hedefleyerek yola çıkan bir markaydı. Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro ve Civi 5 Pro olmak üzere toplam 6 farklı model üretti.

Xiaomi’nin Civi serisini tamamen bitirme kararının arkasında, cihazların küresel pazarlardaki tutarsız satış performansı yer alıyor. Çin odaklı kalan bu şık tasarım dilinin yerine şirket, artık tüm pazarlarda daha güçlü bir yer edinen T serisine odaklanmayı seçti. Bu kapsamda Xioami 17T de geçen ay tanıtılmıştı. T serisi şüphesiz çok daha başarılı bir seri olarak karşımıza çıkıyor.

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