Xiaomi, yılın üçüncü çeyreğinde kaç para kazandığını açıkladı. Yapılan açıklama, Xiaomi SU7'nin şirket gelirlerine olumlu katkı sağladığını gözler önüne serdi. İşte Xiaomi'deki güncel durum...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Yayımlanan rapor, Xiaomi'nin elektrikli otomobil işine girmesi ile tahminleri aşan sonuçlar paylaşmasını sağladı.

Xiaomi'nin yaptığı açıklamalara baktığımızda, şirketin gelirlerinin 12,77 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Bu tutar, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 30 yüksek. Bu gelirin yüzde 10,5'lik bölümü ise Xiaomi SU7 satışlarından elde edildiği açıklandı. Analistler, 12,75 milyar dolarlık beklenti açıklamışlardı.

Xiaomi, net kârlılığını da artırdı

Xiaomi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 875 milyon dolar kâr ettiğini açıkladı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 9,7 fazlaydı. Ancak şunu hemen açıklayalım; Xiaomi, otomobil tarafında kâr etmedi. Şirketin açıklamasına göre Xiaomi, otomobil kategorisinden 225 milyon dolar zarar etti. Bunun sektör için şaşırtıcı olmadığını söyleyelim.

Çinli teknoloji devi, akıllı telefon satışlarına ilişkin de bilgi paylaştı. Yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde 42,8 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirildi. Xiaomi, bu istatistik ile dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olarak kayıtlara geçmiş oldu.