Xiaomi, ilk otomobili SU7 ile etkileyici bir başarıya imza attı. Şirket, daha ilk yılı dolmadan 100 bin SU7 üretimi yaptığını açıkladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den önemli bir açıklama geldi. Daha bu yılın başlarında ilk otomobili "SU7" ile tüketicilerin karşısına çıkan şirket, 100 bin adet üretim gerçekleştirdiğini açıkladı. Xiaomi, bunu sadece 230 günde başardığının altını çizdi.

Xiaomi'nin elektrikli otomobili, sektöre bomba gibi bir giriş yaptı. Gerek tasarımı gerekse özellikleriyle kendine hayran bırakan otomobil, Ford CEO'sunu bile kendine bağımlı hâle getirdi. Tüm bu yaşananlar, Xiaomi CEO'su Lei Jun'un açıklamalarıyla tescillenmiş oldu.

İşte Lei Jun'un SU7 açıklaması:

Xiaomi EV ekibimizi tebrik ediyoruz! 100.000'inci Xiaomi SU7 resmen üretim hattından çıktı. İlk modelimiz için bu kilometre taşına sadece 230 günde ulaşmak inanılmaz bir başarı!

Bu arada; Xiaomi, SU7 için 2024'ün sonuna kadar 100 bin adet satış düşünüyordu. Ancak bu durum, tahminlerden daha erken gerçekleşmiş oldu. Hâl böyle olunca hedef yenilemesi yapan firma, hedefi artırdı ve 120 bine çıkardı. Bu hedefe de yıl sonundan önce ulaşılacak gibi görünüyor.