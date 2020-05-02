Xiaomi, İzinsiz Veri Toplama İddialarını Yalanladı

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi'nin, kullanım verilerini izlediği ve yine bir başka Çinli şirket aracılığıyla bu verileri uzak sunuculara gönderdiği iddia edilmişti. Konu hakkında bir açıklama yapan şirket, kullanıcılarının izni olmadan hiçbir veriyi toplamadığını söyledi.

Yakın zamanda Forbes'a bir röportaj veren güvenlik araştırmacısı Gabi Cirlig, Xiaomi Redmi Note 8 cihazının kullanıcı verilerini izlediğini ve daha sonra Xiaomi ile iş birliği içinde olan bir başka Çinli şirket Alibaba aracılığıyla bu verilerin uzak sunuculara gönderildiğini ileri sürmüştü.

Araştırmacı, cihazda varsayılan olarak yer alan tarayıcıda her aramanın ve ziyaret edilen tüm internet sitelerinin kaydedildiğini, bu aramaların içinde 'gizli' olarak ayarlanmış aramalar olduğunu da sözlerine eklemişti. Bunun yanı sıra, cihazın durum çubuğu ve ayarlar sayfası da dâhil olmak üzere hangi klasörlerin açılıp hangi ekranların görüntülendiğinin de kaydettiğini söylene Cirlig tüm bu verilerin Singapur ve Rusya’da bulunan uzak sunuculara gönderildiğini iddia etmişti.

Xiaomi, hakkındaki iddiaları reddetti

Xiaomi konu hakkında bir açıklama yaparak hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Xiaomi, açıklamasında şu dört noktaya dikkat çekti:

Veriler kullanıcının rızasıyla toplanıyor

Veriler tamamen anonim hale getiriliyor ve sadece analitik amaçlarla kullanılıyor

Veriler sunuculardan yerel yasalara uygun şekilde geçiyor

Veriler üçüncü taraf tasdikli, endüstri standartlarındaki güvenlik pratikleriyle güvence altına alınıyor

Xiaomi, açıklamasında, diğer internet şirketlerinin de veri topladığını ve Xiaomi'nin veri toplamasının diğer şirketlerden farklı olmadığını savundu. Şirket, Forbes'a röportaj veren araştırmacıya da doğrudan ulaştıklarını, haberlerin Xiaomi'nin veri toplama gizlilik pratiklerinin gerçeğe aykırı bir tanıtımı olduğunu belirtti. Xiaomi, yurt dışındaki sunucularının bir bulut altyapısına sahip olduğunu söylerken, işletim sistemi üzerindeki tarayıcı bilgileri senkronizasyon işlemleri hakkında da bilgi verdi.

Forbes'a da bir açıklama yapan ve anonim tarayıcı verilerinin nasıl toplandığını gösteren Xiaomi, bunun internet şirketleri arasında kişisel olarak teşhis edilebilir olmayan bilgilerin analizi yoluyla, genel tarayıcı ürün deneyimini geliştirmenin en yaygın yöntemlerinden biri olduğuna dikkat çekti.