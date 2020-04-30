Araştırmacılar, Xiaomi Cihazların Veri Kaydettiğini Açıkladı

Teknoloji devi Xiaomi, bu kez güvenlik araştırmacılarının radarına takıldı. Siber güvenlik üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Gabi Cirlig, Redmi Note 8 cihazıyla ilgili birtakım tespitlerde bulunarak ürüne ‘telefon işlevselliğine sahip bir arka kapı’ benzetmesi yaptı.

Çin merkezli şirket Xiaomi, dünyada akıllı cihaz denildiğinde artık akla gelen ilk firmalardan bir tanesi. Genelde ürünleri ve çeşitli alanlarda geliştirdiği tasarımlarla tanınan firma, bu kez siber güvenlikle ilgili bir haberde karşımıza çıkmış durumda. Güvenlik araştırmacısı Gabi Cirlig, Forbes’a verdiği röportajda Redmi Note 8 cihazının kullanıcı verilerini izlediğini ve daha sonra Xiaomi ile iş birliği içinde olan bir başka Çinli dev Alibaba tarafından uzak sunuculara gönderildiğini belirtti.

Tecrübeli araştırmacı, cihazda varsayılan olarak yer alan tarayıcıda her aramanın ve ziyaret edilen tüm internet sitelerinin kaydedildiğini aktardı. Cirlig, bu aramaların içinde 'gizli' olarak ayarlanmış aramalar olduğunu da söyledi. Aynı zamanda araştırmacı, cihazın durum çubuğu ve ayarlar sayfası da dâhil olmak üzere hangi klasörlerin açılıp hangi ekranların görüntülendiğini de kaydettiğini belirterek tüm bu verilerin Singapur ve Rusya’da bulunan uzak sunuculara gönderildiğini iddia etti.

Milyonlarca insan bu durumdan etkilenebilir:

Araştırmacının iddialarından sonra istek üzerine olaya dâhil olan siber güvenlikçi Andrew Tierney de bazı çalışmalar yürüttü. Tierney, araştırmaları sonucunda Google Play’de yer alan Xiaomi’nin Mi Browser Pro ve Mint Browser isimli tarayıcılarının da aynı verileri topladığını bulduğunu açıkladı ve söz konusu tarayıcıların indirme sayılarının 15 milyondan fazla olduğunu da sözlerine ekledi.

İddiaların hedefi hâline gelen Xiaomi firması, bir sorun olduğunu reddetse de araştırmacıların önemli bir gizlilik problemi olarak adlandırdığı bu durumun milyonlarca insanı etkileyeceğinin altı çiziliyor. 50 milyar dolarlık değere sahip firma; Apple, Samsung ve Huawei’nin ardından dünyanın en büyük dört akıllı telefon üreticisinden biri olarak biliniyor. Üst düzey özelliklere sahip cihazları uygun fiyata satmasıyla tanınan Xiaomi için bu iddiaların faturasının ağır olacağı yorumları yapılıyor. Aynı zamanda araştırmacılar durumun sadece Redmi Note 8 için değil Mi 10, Redmi K20 ve Mi MIX 3 cihazları için de geçerli olabileceğini savunuyor.

Xiaomi iddiaları yanıtladı:

Gizlilik ve güvenliğin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak iddiaları yalanlayan Xiaomi ise kullanıcı veri gizliliğiyle ilgili yasalar ve düzenlemelere kesinlikle uyulduğunu aktardı ancak şirketten bir sözcü verilerin gizli modda kaydedildiğini teyit etti. Cirlig ve Tierney konuyla ilgili yaptıkları araştırmanın arkasında durmaya ve şirketle görüşmeye devam ediyor. İki taraftan da gelecek yeni açıklamalar merakla bekleniyor.