Xiaomi Mi 10’un Global Lansman Tarihi Açıklandı

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, Corona virüsü yüzünden iptal edilen MWC 2020 sonrası Xiaomi Mi 10 ailesinin global lansmanı hakkında ilk defa bilgi verdi. Buna göre akıllı telefonlar, mart ayının sonunda küresel çapta tanıtılacak.

Son dönemlerin en formda akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, geçtiğimiz şubat ayının ilk yarısında merakla beklenen yeni Mi 10 serisini resmen tanıtmıştı. Çin’de yapılan bu lansmanla birlikte telefonlar da yalnızca Çin’de piyasaya sürülmüş ve telefonların global lansmanı merakla beklenir olmuştu.

Normal şartlar altında Xiaomi, yeni Mi 10 serisinin tanıtımını Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde yapmayı planlıyordu. Bu noktada işler planlandığı gibi gitmedi ve etkinlik, tüm dünyayı tehdit eden Corona virüsü yüzünden iptal edildi. Bu yüzden Xiaomi de diğer pek çok teknoloji firması gibi global lansmanını ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı.

Xiaomi Mi 10, 27 Mart'ta tanıtılacak:

Mi 10 serisinin global lansmanı için şimdiye dek sessizliğini koruyan Xiaomi, nihayet bugün somut bir adım attı ve telefonların tanıtım tarihindeki sır perdesini araladı. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan duyuru, 27 Mart 2020 tarihini işaret ediyor. Yapılan paylaşımda Xiaomi Mi 10 serisinin lansman etkinliği doğrudan işaret edilmese de ‘#Mi10’ ve görselde yer alan ‘10’ tasarımı, hayranların gerekli mesajı almasına yetiyor.

Atılan tweet'te çok fazla detay bulunmuyor, bu yüzden Xiaomi Mi 10 cihazların ne zaman satışa çıkacağını henüz tam olarak bilmiyoruz. Bununla birlikte artık çok fazla beklemeyeceğimizi de varsayabiliriz. Son olarak Xiaomi’nin dünyanın dört bir yanına canlı yayın yapacağı ürün tanıtımı; şirketin resmi Twitter, YouTube ve Facebook hesaplarından yayınlanacak.

Xiaomi Mi 10 özellikleri:

Ekran: 6,67 inç, 2340x1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği

6,67 inç, 2340x1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU

Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU RAM: 8 GB, 12 GB LPDDR5

8 GB, 12 GB LPDDR5 Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB (UFS 3.0)

128 GB, 256 GB, 512 GB (UFS 3.0) Arka Kamera: 108 MP f/1,33 geniş açı, 13 MP f/2,4 telefoto, 2 MP f/2,4 ultra geniş açı, 2 MP f/2,4 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS

108 MP f/1,33 geniş açı, 13 MP f/2,4 telefoto, 2 MP f/2,4 ultra geniş açı, 2 MP f/2,4 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS Video: 8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS

8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS Ön Kamera: 20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı

20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı Batarya: 4.780 mAh, 30 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj

4.780 mAh, 30 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C İşletim Sistemi: Android 10.0 + MIUI 12

Android 10.0 + MIUI 12 Renkler: Mavi, Altın, Gümüş

Mavi, Altın, Gümüş Boyutlar: 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

162,6 x 74,8 x 8,96 mm Ağırlık: 208 gram

Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri: