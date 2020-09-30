Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Mi 10T ve Mi 10T Pro olarak isimlendirilen bu akıllı telefonlar hem teknik özellikleriyle hem de fiyatlarıyla pek çok kullanıcının favorisi olacak gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarına yakından bakalım.
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonlarının her ikisi de 6.67 inç büyüklüğünde LCD ekranla geliyor. Bu ekranların en etkileyici noktası ise 144 Hz'e kadar yenileme hızına destek verebiliyor olmaları. AdaptiveSync teknolojisi ile farklı ekran yenileme hızlarında kullanılabilen Mi 10T ve Mi 10T Pro, sahip oldukları HDR 10 desteklerinin yanı sıra hem arka hem de ön tarafta Gorilla Glass 5 korumasına sahipler.
Karşınızda Xiaomi Mi 10T Pro
AdaptiveSync teknolojisi, filmlerin 48 Hz, dizilerin 50 Hz, video akışlarınınsa 60 Hz'de oynatılmasını sağlıyor. Ayrıca mobil oyuncular, oyunlar sırasında 144 Hz tazeleme hızının keyfini çıkarabiliyorlar Bu iki telefonun desteklediği tüm hertz değerleri ise şu şekilde: 30/48/50/60/90/120/144.
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonlarının her ikisi de Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor. Bu bağlamda Mi 10T, 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenirken Mi 10 Pro sadece 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile geliyor. Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzünü kullanan telefonlar, 33 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli bataryalarla birlikte geliyorlar.
Xiaomi Mi 10T tasarımı
Xiaomi Mi 10T ile Mi 10T Pro'nun birbirinden ayrılmasını sağlayan temel özellik, kamera donanımları. Bu bağlamda Mi 10T'nin 64 MP ana kamerası, 13 MP ultra geniş açılı kamerası, 5 MP de makro kamerası bulunuyor. Mi 10T Pro'ya baktığımızda ise 108 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP de makro kamerayı görüyoruz. Her iki model de 30 fps 8K video çekimleri yapabiliyor. Ayrıca her iki modelin ön kamerası da 20 MP olarak tercih edilmiş durumda.
Xiaomi Mi 10T özellikleri
- Ekran: 6.67 inç büyüklüğünde LCD, FHD+ çözünürlük, 144 Hz'ye kadar tazeleme oranı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- RAM: 6 GB ya da 8 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)
- Arka Kamera: 64 MP (f/1.89) + 13 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.4)
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12
- Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli, 5.000 mAh
- Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6, USB Type-C, NFC
- Boyutlar: 65.1 mm x 76.4 mm x 9.33 mm
- Ağırlık: 216 gram
Xiaomi Mi 10T Pro özellikleri
- Ekran: 6.67 inç büyüklüğünde LCD, FHD+ çözünürlük, 144 Hz'ye kadar tazeleme oranı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- RAM: 8 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)
- Arka Kamera: 108 MP (f/1.69) + 13 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.4)
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12
- Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli, 5.000 mAh
- Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6, USB Type-C, NFC
- Boyutlar: 65.1 mm x 76.4 mm x 9.33 mm
- Ağırlık: 218 gram
Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro fiyatı
- 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı Mi 10T 499 euro (yaklaşık 4,550 TL + vergiler)
- 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı Mi 10T 549 euro (yaklaşık 5,000 TL + vergiler)
- 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı Mi 10T Pro 599 euro (yaklaşık 5,500 TL + vergiler)
- 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı Mi 10T Pro 649 euro (yaklaşık 5,900 TL + vergiler)