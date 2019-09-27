Xiaomi, Mi Mix Alpha’nın Kutu Açılış Videosunu Yayınlandı

Xiaomi, 24 Eylül’de duyurduğu ilginç akıllı telefonu Mi Mix Alpha için yeni bir video yayınladı. Bir kutu açılışı yapılan bu videoda Mi Mix Alpha’nın koruyucu kılıfı da görünüyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 24 Eylül’de ilginç tasarımlı Mi Mix Alpha modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Şirket, akıllı telefonların arasındaki en ilginç tasarımla beraber bir ilke de imza attı.

Xiaomi Mi Mix Alpha’nın dört bir yanı ekranla çevrili yani telefonun her tarafı ekran olarak kullanılabiliyor. Geleneksel tasarımların dışına çıkan bir enteresan görünümünün yanında 108 MP’lik kamerasıyla rakiplerine taş çıkartan telefonun kutu açılım videosu bugün Xiaomi tarafından yayınlandı.

Mi Mix Alpha, kendisi gibi eşsiz bir koruyucu kılıfa sahip:

Yayınlanan videoda Mi Mix Alpha’yı kanlı canlı bir şekilde görüyoruz. Telefon, büyük bir kutunun içerisinde geliyor. Telefonun dışında kutuda bir adet adaptör, USB kablosu, USB-C/3,5mm çevirme adaptörü ve bir koruyucu kılıf çıkıyor.

Kılıf, cihazın üzerinde çok şık duruyor. Telefon gibi benzersiz olan kılıf kapatıldığında, telefonun ön yüzünün bir kısmı bildirimlerin belli olması için saydam bir şekilde gözüküyor ancak ön yüzün büyük bir kısmı siyah bir kapakla kapatılıyor. Bunun yanı sıra kılıf takıldığında telefonun arka yüzü açıkta duruyor ve bu da dikkatsiz kullanılırsa telefonun arka yüzünün çizilebileceği anlamına geliyor.

Xiaomi'nin yayınladığı kutu açılış videosu: