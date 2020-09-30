Xiaomi, düzenlediği bir etkinlikte Mi Smart Home isimli yeni akıllı hoparlörünü duyurdu. Bu akıllı hoparlörü benzersiz kılan şey, Xiaomi'nin ilk kez bu tür bir üründe Google Asistan desteği sunuyor olması.

Son yılların en popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi olmayı başaran Çinli teknoloji devi Xiaomi, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte "Mi Smart Home" isimli yeni bir akıllı hoparlör duyurdu. Xiaomi Mi Smart Home ile ilk kez Google Asistan destekli bir akıllı hoparlör ile karşımıza çıkmış oldu.

Xiaomi'nin yeni akıllı hoparlörü, Bose firmasının Home Speaker isimli ürününe oldukça benzeyen bir tasarıma sahip. Bu bağlamda 131 x 104 x 151 mm ölçülere sahip olan Mi Smart Home, 853 gram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar, Mi Smart Home'un üst kısmına yerleştirilen dört adet fiziksel butonu kullanarak ses ayarı yapabiliyor, bir içeriği durdurup ya da devam ettirebiliyor, ayrıca mikrofon geçiş kontrolü sağlayabiliyor.

Xiaomi'nin yeni akıllı hoparlörü Mi Smart Home

Xiaomi Mi Smart Home, 12 wattlık güçlü sayılabilecek bir hoparlöre sahip. 2 adet dahili mikrofona sahip olan akıllı hoparlör, bu mikrofonlar sayesinde belirli uzaklıktaki seslerin algılanmasını sağlıyor. Ayrıca Mi Smart Home, anahtar kelimeleri duyduğunda bunu belli edebilmek adına yanan bır ışıklandırma sistemine sahip.

Xiaomi'nin yeni akıllı hoparlörü, 2.4 GHz ya da 5.0 GHz Wi-Fi ağlarıyla kullanılabiliyor. Ayrıca bu akıllı hoparlör, Bluetooth 4.2 desteğiyle pek çok akıllı telefonla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Üstelik tüketiciler, aynı evde birden fazla Mi Smart Home'u senkronize ederek de kullanabiliyorlar. Eğer bu da yetmez derseniz, bir akıllı hoparlöre verdiğiniz komutu diğer hoparlöre yönlendirebilirsiniz.

Xiaomi Mi Smart Home, en azından şu an için sadece Hindistan'a özel olarak üretildi. Bu bağlamda kullanıcılar, akıllı hoparlörün Google Asistan desteğini İngilizce ya da Hintçe olarak kullanabiliyorlar. An itibarıyla piyasaya sürülen ürünün fiyatı ise sadece 50 dolar (yaklaşık 400 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat etiketi, Xiaomi Mi Smart Home'u rakiplerinden birkaç adım öne taşıyacak gibi görünüyor.